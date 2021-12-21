Erzurum yoğun kar yağışıyla yeniden beyaza büründü - Son Dakika

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışıyla, kentte binaların çatıları, park halindeki araçların üstü ile cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Bazı esnaf, iş yerinin önünde biriken karı temizlerken, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekipleri de cadde, sokak ve yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Kardan dolayı yeniden beyaz örtüyle kaplanan şehirde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.