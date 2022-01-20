Erzurum yollarından eğlenceli görüntüler! Yolda kalan araçlarını bırakıp halaya durdular - Son Dakika

Yurt genelinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum'da yüzlerce mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Köy çocuklarına bot, mont ve eldiven götürmek için yola çıkan Macera Off-Road ekipleri ise Pasinler ilçesine bağlı Başören Mahallesine gittikleri sırada defalarca kara saplandı. Araçlar halat ve küreklerle uzun uğraşlar sonucu çıkartılsa da ekipler ilerlemekte zorluk çekti.

EKSİ 15 DERECE HALAY

Gündüz saatlerinde havanın eksi 15 dereceleri gördüğü Erzurum'da yolda kalan bir grup genç ise araçlar çıkartıldığında soğuk havaya daha fazla dayanamayarak çözümü halay çekmekte buldu.

ZORLUKTAN EĞLENCE ÇIKARDILAR

Dakikalarca kar üzerinde halay çeken gençler araçlarının kurtarılmasının ardından tekrar yola koyuldular. Araçları battığı için üşümeye başladıklarını ifade eden gençler zorluktan eğlence çıkarttıklarını söyledi.

İşte o anlara ilişkin kareler;