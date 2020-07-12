Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı - Son Dakika

Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin- Erzurum yolu ulaşıma kapandı.
Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle saat 20: 00 sıralarında Sukavuşumu mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:48 Kaynak: DHA
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