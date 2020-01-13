Erzurum yöresel lezzetleri gün ışığına çıkarıyorlar - Son Dakika

Yöresel lezzetleri gün ışığına çıkarıyorlar

ATATÜRK Üniversitesi Oltu Meslek Yüksokulu, yöreye ait unutulmuş lezzetleri gün yüzüne çıkarmak için 'Yöresel Lezzetler' projesi hazırladı. Öğrencilerin tandırda pişirdikleri yöresel lezzetler, öğretim üyeleri ve halk tarafından beğenildi.

Oltu Meslek Yüksekokulu, yöreye ait unutulmaya yüz tutmuş yiyecekleri günümüze taşımak için proje hazırladı. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenen proje kapsamında dut çullaması, pestil kayganası, mantı, siron, erişte, kete, katmer gibi yiyecekleri öğrenciler tandır ekmeği, fırın haçaporu, kavut aşı, kuymak, hasutayı okul yemekhanesi ile ilçede tandırevinde hazırladı. Mutfak ve tandırevinde pişirilen yemekler öğretim üyeleri ve halka ikram edildi.

Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Cavit Yeşilyurt, "Oltu ve yöresinin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini tanıtmak istedik. Aslında buradaki yiyeceklerimizin tamamı unutulmaya yüz tutmuş değil onların da diğerlerinin yanında yaptık. Mesala hasuta, haşıl, siron bunlar unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimiz. Bunları misafirlerimizle birlikte paylaştık. Bu yiyeceklerin nekadar sağlıklı olduğunuda görmüş olduk" dedi.

Proje sorumlusu Dr.Mualla Çil, "Amacımız unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi tekrar günümüze taşımaktı. Özellikle genç nesillerimize tattırmak amacı ile hazırlamış olduğumuz çalışmanın ilgi görmesi bizi memnun etti" diye konuştu.

Oltulu yemek ustası Munine Macit, "Dut çullaması, pestil kayganası, mantı, siron, erişte, kete, katmer, tandır ekmeği, fırın haçaporu, kavut aşı, kuymak, hasuta, bunları inşallah tanıtacağız. Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzetleri halkımıza yeniden hatırlatacağız" dedi.