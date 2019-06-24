Son Dakika Haberleri: ERZURUM YORGUN DÜŞEN EBABİL AFAD PERSONELİNİN DAİRESİNE SIĞINDI
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ERZURUM YORGUN DÜŞEN EBABİL AFAD PERSONELİNİN DAİRESİNE SIĞINDI

1 saat önce

ERZURUM'da ebabil kuşu, yorgun düşünce Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli Ali İhsan Karacan'ın evine sığındı.

ERZURUM'da ebabil kuşu, yorgun düşünce Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli Ali İhsan Karacan'ın evine sığındı. Balkonda buldukları kuşa, araştırma yaptıktan sonra sahip çıkan Karacan ailesi, yem ve su ihtiyacını karşıladı. Aile, hafta sonu ev sahipliği yaptığı kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edecek
Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Üniversite Mahallesi'ndeki valiliğe ait lojmanın A-1 Blok'unun 5'nci katında oturan Karacan ailesi sabah uyandıklarında balkonlarında uçamayan bir kuş gördü. Evin küçük kızı 7 yaşındaki Ravza Nur, balkondaki kuşla ilgili babası Ali İhsan Karacan'a bilgi verdi. Uçmakta zorlanan kuşu içeri alan Karacan, önce internetten cinsini araştırdı. Kuşun Ebabil olduğunu belirleyen Karacan, internetten öğrendiği bilgilerle beslemeye başladı. Karacan, kızları Ravza Nur, Azra Gül (16), İrem Betül (18) ile hafta sonunda kuşla yakından ilgilendi, su ve gıda ihtiyacını giderdi. Balkonda buldukları kuşun ebabil olduğunu internetten öğrendiklerini söyleyen Ali İhsan Karacan, Nasıl beslendiğine dair bilgi aldıktan sonra evde bakımına başladık. Yağsız kıymayla besledik. Tatil sonrası önce veterinere götürüp daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edeceğiz dedi.
ERZURUM YORGUN DÜŞEN EBABİL AFAD PERSONELİNİN DAİRESİNE SIĞINDI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
Ali İhsan Karacan, Erzurum, AFAD, Güncel
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