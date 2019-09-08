Son Dakika Haberleri: Erzurum yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdular
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Erzurum yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdular

12 dakika önce

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde çocukların oyunu adeta ölüme davetiye çıkarıyor.

ERZURUM merkez Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde çocukların oyunu adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Kentsel dönüşüm uygulanan mahallede yapılan apartmanlarda yaşayan çocuklar, oyun oynayacakları park bulamayınca bölgeden geçen yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu. Yakutiye İlçesi Şehitler Mahallesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm sonrası gecekondu binalar yıkılarak yerine apartmanlar kuruldu. Mahallede yaşayanlar için park ya da sosyal donatı alanları yapılmayınca çocuklar, yüksek gerilim hattını oyun alanı olarak belirledi. Her taraf toprak olduğu için oyunlarını beton zemini bulunan yüksek gerilim hattında oynayan çocuklar, direğe salıncak kurdu. Yüksek gerilim kablolarını taşıyan direkte tehlikeye aldırış etmeden sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi. Kentsel dönüşüm ugulanan mahellede park olmadığı için çocukların yüksek gerilim hattını oyun alanı olarak kullandığını belirten Yavuz Coşkun, Çocuklar yağmurlu günlerde olsun buraya salıncak kuruyorlar. Her hangi bir önlem yok. İlgilelere kaç kez park kurulsun diye talebimiz oldu. Yüksek gerilim hattı, çocukları engelleyemiyoruz, tedirgin oluyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden kaygı duyuyoruz dedi.

Çocuklarını oyun oynamak için dışarı bırakmadığını ifade eden Ahmet Özhan ise Mahallede dışarı çıkan çocuklar toz-toprak içinde oynuyor. Kaç kez mahallemize bir park yapılmasını istedik ama bir çözüm bulunamadı. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz diye konuştu.

Şehitler Mahallesi, Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
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