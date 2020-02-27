Erzurum yütam'da temiz odaya özel kıyafet ve 3 kapıdan giriliyor - Son Dakika

YÜTAM'da temiz odaya özel kıyafetle ve 3 kapıdan giriliyor

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (YÜTAM) özel kıyafetlerle ve üç ayrı kapıdan geçilerek girilen temiz odalarda çip, lazer ve nano aygıt üretimi yapılıyor.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2010 yılından sonra kurulmuş üniversitelere verdiği destek kapsamında kurulan ETÜ YÜTAM, kısa sürede Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük araştırma merkezi haline geldi. 2 adet 1000 sınıfı temiz oda, 22 adet farklı büyüklüklerde laboratuvar, birer adet eğitim ve toplantı salonu, 4'er adet personel ve çalışma ofisi ile bir adet dinlenme odası bulunan YÜTAM'da güneş enerjisi teknolojileri, mikro/nano akışkanlar mekaniği, ısı transferi, biyomalzeme üretimi, biyomekonik ve biyoteknoloji gibi alanlarda araştırmalar yürütülüyor.

ÖZEL KIYAFETLE VE ÜÇ KAPIDAN GİRİLİYOR

ETÜ Kampüsü içerisindeki YÜTAM'ın en önemli laboratuvarlarından birisi '1000 sınıfı temiz oda' olarak bilinen merkezler. Çip, lazer, nano aygıtlar üretilen odaların içindeki havalar filtreler aracılığıyla temizleniyor. İçerde bulunan kirli ve milyonlarca partikülün bulunduğu hava menfezlerle dışarı atılıyor. İçerdeki partikül sayısı bine düşürüldüğü için isimlerine '100 sınıfı temiz oda' denilen yerlere girişte büyük bir özenle yapılıyor. Laboratuvarda araştırma yapacak olan akademisyenler, kimyasallara yüksek dayanıklılık, yüksek partikül filtrasyonu, yıpranmaya karşı uzun süre dayanıklılık özelliklerine sahip özel kıyafetleri giyerek üç kapıdan geçmek suretiyle '1000 sınıfı temiz oda'lara girebiliyorlar. Medikal alanlarda, steril üretim sahalarında, kimyasal üretimlerinde ve elektronik ürünlerin montajında kullanılan kıyafetlerle çip, lazer ve nano aygıtların üretimi gerçekleştiriliyor.

GAZLAR TEMİZLENEREK ATMOSFERE BIRAKILIYOR

Teknolojik aygıtların üretim laboratuvarı olan temiz odalarda özel filtreleme sistemi uygulanıyor. Sistemle içerdeki hava sürekli olarak partiküllerden temizleniyor. Filtreleme sistemiyle odaların hem nem oranı hem de partikül oranı en düşük düzeyde tutuluyor. Gerek temiz odalar ve gerekse laboratuvarda kullanılan gazlar ise içeride bulunan sistemle önce zehirlerinden arındırılıyor. Gaz sistemi odasındaki borular aracılığıyla kirli hava özel temizleyici sistemden geçirildikten sonra atmosfere salınıyor. Zehirli gazı temizleme altyapı özellikleri açısından Doğu'da tek olan YÜTAM, çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor.

METRENİN MİLYARDA BİRİ OLAN AYGITLAR

YÜTAM'ın 2016'dan itibaren hizmet vermeye başladığını belirten ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, temiz oda ortamında özel mikro ve nano boyutta metrenin milyarda biri kadar aygıt üretimi yapıldığını söyledi. Laboratuvarlarda çip, elektronik optik aygıt üretimi gerçekleştirildiği bilgisini veren Prof. Dr. Çakmak, YÜTAM'da 4 önemli alanda araştırmalar yapıldığını söyledi. Çakmak, 'Biyomekanik ve biyomedikal grubumuz var. Özellikle implant teknolojileriyle alakalı olarak üç boyutlu eklemeli üretim dediğimiz üçboyutlu metal üretimi yapabiliyorlar. Bu çalışmalarla Avrupa Birliği (AB) patenti almış durumdalar. Biyoteknoloji araştırma grubu, moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışan arkadaşların araştırma yaptığı laboratuvarlar bulunuyor. Bunun haricinde mikro ve nano akışkanlar grubumuz var. Akışkanların karakteristik özelliklerini inceliyorlar" dedi.

ASELSAN VE TUSAŞ İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Üniversite olarak ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile temas halinde olduklarını belirten Çakmak, 'Savunma sanayi teknolojileri alanına önem veriyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu konjonktür gereği İHA ve SİHA gibi havadan savunma ve saldırı sistemlerine baktığımızda ülkemiz kendine yeten bir ülke olmaya başladı. Biz de savunma teknolojilerinde, lazer alanında, güneş pilleri üretim alanında, termal kamera çipleri üretebilme potansiyeline sahibiz. Savunma teknolojilerinde söz sahibi olmak istiyoruz. Bu konuda bir çok araştırma kurumuyla ASELSAN ve TUSAŞ'la temas halindeyiz" diye konuştu.

ERZURUM İKLİM OLARAK UYGUN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Savunma Sanayi Başkanlığı yöneticileriyle görüştüklerini belirten ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, şunları söyledi: ?Amacımız araştırma-geliştirmenin üniversitemizde üretimin ise Erzurum'da olabileceğini anlatmak. Üniversitemizde AR-GE yapılması üretimin de şehrimizde olmasını hayata geçirmek istiyoruz. Erzurum yüksek teknolojide üs olabilir. İklimi hava şartları çok uygun. Kuru bir havası var, çok sıcak bir iklim değil. Dolayısıyla temiz oda gibi ortamlar Erzurum gibi iklimi uygun olan yerlerde daha iyi oluyor. Bu konuyu Ankara'da anlatmak suretiyle orada önemli şirket genel müdürleriyle devletin önemli kademesinde bulunan yetkilileriyle görüşmek suretiyle bunu anlatıyoruz."