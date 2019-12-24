Erzurum zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı - Son Dakika
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Erzurum zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı

6 saat önce

Zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktıErzurum'un Şenkaya ilçesinde, 7 yaşındaki zihinsel engelli Aleylan Atmaca, çakmakla oynadığı sırada dedesine ait samanlıkta yangın çıkardı.

Zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 7 yaşındaki zihinsel engelli Aleylan Atmaca, çakmakla oynadığı sırada dedesine ait samanlıkta yangın çıkardı. Eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gözalan Mahallesi'nde meydana geldi. Çakmakla oynadığı ileri sürülen zihinsel engelli Aleylan Atmaca, dedesi Nazım Atmaca'ya ait samanlıktaki otları ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın Nazım Atmaca'ya ait eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Oltu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Şenkaya İlçesi Kömürlü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de görev aldığı yangında can kaybı olmazken ev ve samanlık ise kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)

Erzurum zihinsel engelli çocuk dedesine ait ev ve samanlığı yaktı

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:30 Kaynak: DHA
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