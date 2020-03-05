Erzurum-züccaciye magazası açılışında 'indirim' izdihamı - Son Dakika
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Erzurum-züccaciye magazası açılışında 'indirim' izdihamı

22 dakika önce

Züccaciye magazası açılışında 'indirim' izdihamıERZURUM'da bir züccaciye mağazanın açılışında indirim yapılınca izdiham yaşandı.

Züccaciye magazası açılışında 'indirim' izdihamı

ERZURUM'da bir züccaciye mağazanın açılışında indirim yapılınca izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle mağazaya polis ekipleri sevk edildi. Mağazaya girmeye çalışan bazı kadınlar ezilme tehlikesi geçirdi.

Merkez Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'nde açılışı yapılan 3 katlı züccaciye mağazası, sosyal medya hesabından ürünlerin yarı fiyatına satılacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinde işyeri önünde toplanan çoğu kadın yüzlerce kişi, mağazanın açılışını bekledi. Yoğun kalabalık nedeniyle işyeri sahipleri mağazaya kadınları gruplar halinde almaya çalıştı. Ancak kadınların bir an önce içeriye girme isteği izdihama neden oldu. Mağazaya girmeyi başaran kadınlar adete ürünlere saldırarak kucaklarını doldurdu. Ter kan içinde kalan kadınlar alabildikleri eşyalarla kasa önünde de uzun kuyruklar oluşturdu. İçeride ve dışarda yaşanan izdiham nedeniyle işyeri sahipleri polisten yardım istedi. Birçok kadın kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekmeyin" deyip yüzlerini sakladı. Mağaza önünde oluşan uzun kuyruk nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Kısa sürede mağaza önüne gelen polis hem trafiği hem de kalabalığa müdahale etti. İşyeri sahipleri kadınlara sık sık, "Sadece bugün değil her gün ucuza satacağız" çağrıda bulundu.

Erzurum-züccaciye magazası açılışında 'indirim' izdihamı

Saraybosna, Yakutiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:10 Kaynak: DHA
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