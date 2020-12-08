Erzurumlu "Ahmet Usta" yarım asırdır geçimini bıçakçılıkla sağlıyor - Son Dakika

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki bıçak ustası Ahmet Aldemir, 50 yıldır atölyeye çevirdiği bahçesinde bıçak yaparak geçimini sağlıyor.

İlçenin Balıklı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Aldemir, çocukluğundan beri ilgi duyduğu ve eski ustalardan öğrendiği bıçakçılık mesleğini geliştirmek için yıllar önce evinin bahçesindeki bir alanı atölyeye çevirdi.

İl dışından siparişle getirdiği çelik demirlere 50 yıldır körüğün başında şekil veren Aldemir, uzun ömürlü ve daha sağlam olması için kasaplardan aldığı hayvan boynuzlarını belli işlemlerden geçirip ürettiği bıçaklarda sap olarak kullanıyor.

Aldemir, gelişen teknolojiye rağmen alın teri dökerek hem mesleğini yaşatıyor hem de çiftçiliğin yanı sıra ürettiği bıçakları satarak ailesini geçindiriyor.

Ahmet Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bıçak ustalığını büyüklerinden öğrendiğini belirterek, "Eskiden çok iyi bıçak ustaları vardı, vefat ettiler. Bu işe yeteneğim vardı, zayi etmek istemedim. İnsanlara faydam olsun diye çocukluğumdan beri bıçak yapmayı hiç bırakmadım." dedi.

Zamanla kendini geliştirip ustalaştığını aktaran Aldemir, yaptığı bıçakların çeliğini Bursa'dan sipariş ettiğini ifade etti.

Boynuzdan yapılan bıçak sapı uzun ömürlü ve hafif oluyor

Bıçağın yanı sıra sapının da önemli olduğunu vurgulayan Aldemir, hayvan boynuzunun hafif ve dayanıklı olduğuna dikkat çekti.

Aldemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Civar mahallede ve ilçelerde kasaplar beni tanıyor. Hayvan boynuzlarını bana yollarlar ya da gider alırım. Vatandaşlar da hayvan kestiğinde boynuzları bana getirir. Zaten iyi bir bıçak sapı için boynuzunu en az 6 ay veya 1 yıl kurutuyorum. Ağaçtan da bıçak sapı yapılır ama rutubet aldığında sap kendini sıkar ve bırakır. Hayvan boynuzundan yapılan sap ise rutubetten, sıcaktan ya da soğuktan etkilenmez, daha sağlam, uzun ömürlü ve hafif olur."

Bu işi çiftçiliğin yanı sıra hem hobi olarak hem de aile bütçesine katkı amacıyla yaptığını ifade eden Aldemir, sattığı bıçakları alanların memnun olduğunu dile getirdi.

Aldemir, özellikle kış mevsiminde her gün atölyesinde bıçak yaptığını belirterek, "Vatandaş memnun, oldukça sipariş fazla geliyor. Emeğimin karşılığını alıyorum. Talep çok yetiştiremiyorum. Çırak ve usta yetiştirmek istiyorum ama pek bulamıyorum. Bir bıçak yapımı yaklaşık 1 günümü alıyor, ortalama 100 liraya satıyorum. Yaptığım her bıçağa garanti veriyorum. Kimin yeteneği varsa zayi etmesin, insanlar faydalanasın." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Feramuz Çelik de yıllar önce Aldemir'den sapı koç ve keçi boynuzundan yapılmış bıçak aldığını belirterek, "Ustamızın yaptığı bıçaktan çok memnunuz, 10 yıldır evde kullanıyoruz. Bıçağımı biletmek için getirdim. Boynuz saplı bıçak yapmak çok eziyetli iş. Zaten Ahmet ustayı civar ilçeler ve illerde herkes tanır, ona bıçak yaptırmak için buraya gelirler." ifadesini kullandı.