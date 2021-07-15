Binlerce kişi, Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu - Son Dakika

Erzurum'da binlerce kişi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla vatandaşlar, hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadelenin yıl dönümünde bir araya geldi.

Kurulan platformun önünde toplanan Erzurumlular, darbe girişiminin 5'inci yılında hep birlikte dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

Katılımcılar, program süresince Türk bayrakları ile "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atıp, tekbirler getirdi.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde bu ülkede "maalesef ya bu da olur mu artık, demokrasiye karşı bu kalkışma nasıl olur dedirtecek" kadar herkesi hayrete düşüren, üzen bir olayla karşılaşıldığını belirtti.

Hain FETÖ'cülerin darbe girişimi neticesinde 251 şehit verildiğini ve 2 bin 196 vatandaşın da gazi olduğunu anımsatan Memiş, şunları söyledi:

"Hakikaten akıllara zarar veren bir hadiseyi hep birlikte yaşadık ve her yıl da 15 Temmuz'da bu olayı hem unutmamak hem de ders almak amacıyla bu programları düzenliyoruz. Nasıl ki 'Çanakkale geçilmez' diyorsak 15 Temmuz'da da 'Türkiye geçilmez' diyoruz. Hakikaten bizler bu devleti temsil eden kamu görevlileri olarak yüce Türk milletine borçluyuz. Kamu hizmetlerini bütün kardeşlerimizin ayağına götürme anlamında borçluyduk ama 15 Temmuz'da özellikle borçlandık. Bu necip millete ne söylesek azdır. Gerçekten o gün müthiş bir kahramanlık örneği gösterildi."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de o gece millet olarak "İslam ümmetinin son kalesi düşmesin" diyerek fert fert ay yıldızlı bayrağa sancak olunduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti olarak 15 Temmuz'da alçakları yurdumuza uğratmadık, ezanımıza, bayrağımıza namahrem eli değdirmedik. Allah'ın vaadine iman eden bu yüce millet, Pasinler, Malazgirt, Aziziye Tabyası, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale ile 15 Temmuz'da da düşmana geçit vermedi ve ilelebet geçit vermeyecek. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım/Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım' diyerek tank, top ve tüfeğe 'dur' dedik. Gözbebeğimizin, Cumhurbaşkanımızın o gün yaptığı çağrıyla meydanlarda indik, hainlerin mermilerine set ve siper olduk, can verdik ama vatanımızı ve milletimizi canımız uğruna koruduk."

Kuran'ı Kerim tilaveti ile süren programda mehteran takımı gösteri yaptı.

Günün anısına düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Sancak Koşusu"na katılan milli sporcuların getirdiği sancak Vali Memiş'e verildi.

Programa şehit aileleri, gaziler ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, bazı ilçe belediye başkanları, kurum yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.