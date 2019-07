ERZURUMLU ÇİFTTEN ÖRNEK 'ÇEVRE TEMİZLİĞİ'

Erzurumlu, Hande-Kerim Erzeneoğlu çifti 7 yaşındaki çocukları Yağız Efe ile birlikte hemen hemen her gün Palandöken ve mesire alanlarında çevre temizliği yapıyor. Anne Hande Erzeneoğlu, Çevreyi ve doğayı temiz tuttuğumuzda geleceğiniz çok daha iyi olacaktır dedi.Merkez Palandöken ilçesinde oturan çevreci aile, baba Kerim Erzeneoğlu'nun iş yerindeki mesaisini bitirip eve gelince bu kez çevre temizliği mesaisine başlıyor. Yemeklerini yiyen anne, baba ve çocukları yanlarına aldıkları çöp torbaları ile birlikte araçlarına binip temizlik yapacakları alana gidiyor. Genelde insanların kirlettiği mesire alanlarını ya da Palandöken Kayak Merkezi 'ni seçen Erzeneoğlu ailesi, hiçbir karşılık beklemeden eldiven ve maskelerini takarak çöp mesaisine başlıyor. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir karşılık beklemeden çöp toplayan ve çevre kirliliğine dikkat çeken genç çift, yoldan geçen vatandaşların meraklı bakışları arasında dağ taş, ormanlık alan demeden poşetlere topladıkları çöpleri şişe, plastik ve teneke diye ayırıp çöp konteynerlerine bırakıyor. Ailesi ile birlikte her ay yaklaşık birkaç kamyon çöp topladıklarını söyleyen Hande Erzeneoğlu, Ev hanımıyım. Eşim bir hastanede çalışıyor. Mesaisini bitirip eve gelince yemek yiyor ve kıyafetini değiştirdikten sonra aile boyu çöp toplamaya gidiyoruz. Bu dünya hepimizin dünyası, insanlar kendi yaşadıkları yeri kirletiyorlar. Farkında olmadan kendimize büyük zarar veriyoruz. Çevreyi ve doğayı temiz tuttuğumuzda geleceğimiz çok daha iyi olacaktır diye konuştu.Bugüne kadar hiçbir şey demeden kendisi ile birlikte temizliğe çıkan eşi ve çocuğuyla gurur duyduğunu söyleyen Kerim Erzeneoğlu ise şunları söylediBölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Bilgi İşlem Merkezinde bilgisayar teknikeri olarak görev yapıyorum. Eşim ve çocuğumla birlikte 3 yıldır temizlik yapıyoruz. Bu bizde doğa yürüyüşü yaparken kazandığımız bir alışkanlık oldu. Artık yürüyüş yaparken çöp toplamayı bırakıp, çöp toplayarak yürüyüş yapmaya başladık. Bu çevre temizliğine zaman zaman babam, kardeşlerim, yeğenlerim ve arkadaşlarım da eşlik ediyor. Bin haftada yaklaşık bir kamyon çöp topluyoruz. Şehrin dört bir tarafını temizliyoruz. Bazen bize, 'Şişeleri satmak için mi topluyorsunuz' diyenlere, bunu Allah rızası için yaptığımızı söylediğimizde çöplerini toplayıp gidiyorlar. Bizim çevreyi bilinçli ya da bilinçsizce kirleten halkımızdan tek isteğimiz şişeleri kırmasınlar. Çünkü onları toplamak zor oluyor. Ayrıca ormanlık alanda yangınlara neden olabiliyor. Doğayı ve çevremizi temiz tutmak bizim asli görevimizdir. Unutmayalım ki doğanın insana değil, insanın doğaya ihtiyacı vardır. Bugüne kadar bir kez olsun of bile demeden benimle birlikte temizliğe gelen eşim ve oğlumla gurur duyuyorum.Bu yıl ilkokula başlayacak olan Yağız Efe Erzeneoğlu ise, Büyüklerden tek isteğim çevremizi temiz tutmaları dedi.