- Erzurumlu çocuklar yüzmeyi açık hava yüzme havuzlarında öğreniyor

Erzurum açık hava yüzme havuzunda 5 bin çocuk yüzmeyi öğrendi

ERZURUM - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlemiş olduğu yüzmeyen kalmasın projesi Erzurum'da da uygulanmaya devam ediyor. Erzurumlu çocuklar İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kurmuş olduğu açık hava yüzme havuzlarında yüzmeyi öğreniyor.

Türkiye'de yüzmeyi bilmeyen vatandaş kalmaması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde başlatmış olduğu 'Yüzmeyen Kalmasın' projesi, yeni normalleşme dönemi ile Erzurum'da da yürürlüğe girdi. Yakutiye Kapalı Spor Salonu'nun hemen arkasına kurulan açık hava yüzme havuzu ile 5 bine yakın Erzurumlu çocuk yüzmeyi öğrendi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenörlerden eğitim alan 7 ve 16 yaş grubu arasındaki çocuklar 2 ay boyunca aldığı eğitimlerle yüzmeyi öğreniyor. Daha sonra ise ileri seviyedeki yüzme gruplarına katılmaya hak kazanıyorlar. Sıcak havalar nedeniyle bunalan çocuklar da açık havaya kurulan yüzme havuzunda hem yüzüyor hem de serinliyor. Antrenörlerin ilk hedefi, Erzurum'da 10 bin çocuğa yüzmeyi öğretmek.

Şimdiye kadar 5 bin öğrenciye yüzmeyi öğrettiklerini belirten Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Antrenörü Yusuf Tosunoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlattığı yüzmeyi bilmeyen kalmasın projesini 4 yıldır sürdürüyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıldır ara vermiştik. Yasaklar kalktıktan sonra Erzurum'da da bu kurslarımıza başladık. Hedefimiz 10 bin kişiye yüzme öğretmekti şu anda 5-6 bin civarında yüzmeyi öğrenen çocuğumuz var. Bu eğitimlerimiz devam edecek. Kapalı olimpik yüzme havuzumuzda kurslarımıza devam ediyorduk. Bakanlığımızın isteğiyle Türkiye genelinde yapılan açık hava havuzlarında projemize devam ediyoruz. 'Yüzmeyen Kalmasın' projesini okullar açıldıktan sonra da devam ettirmeyi düşünüyoruz. 6-7 antrenörümüzle beraber günde 150 öğrenciye eğitim veriyoruz. Bir öğrenci en az 2 ay eğitime geliyor. Yüzmeyi tam öğrenen öğrencilerimiz ileri seviye yüzme gruplarına geçiyor. Erzurum'da çok büyük talep olduğu için uzun bir süre yüzme eğitimlerimize devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.