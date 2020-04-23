Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Genel Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi - Son Dakika

Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi

6 saat önce

Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi 'Evde kalın kitap setleriniz bizden" sürprizi' Başkan Orhan sağlık çalışanının annesine sahip çıktı Korona virüs ülkemizde her yaş aralığındaki vatandaşları bir hayli etkilerken her gün sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakileri özellikle...

Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi

'Evde kalın kitap setleriniz bizden" sürprizi'

Başkan Orhan sağlık çalışanının annesine sahip çıktı

ERZURUM - Korona virüs ülkemizde her yaş aralığındaki vatandaşları bir hayli etkilerken her gün sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakileri özellikle de çocukları evde yaşamaya adeta mecbur bıraktı.

23 Nisan Egemenlik ve çocuk bayramında ilk defa çocuklar okullarda ve açık havadaki toplu kutlamalara katılmayarak buruk bir bayram yaşayacaklar. Erzurum Aziziye ilçesinde de Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocukların bayram sevincini bir nebze de olsa yaşatmak adına çocuklu ailelere hikaye kitap setleri göndererek minikleri sevindirmeyi ihmal etmedi.

Erzurum Aziziye Belediyesi 23 Nisan'da evlerinde çıkamayan öğrencileri sevindirmeyi de unutmadı. Evlerinde uzun süre çıkamayan çocukların sıkıntılarını gidermek amacıyla onlara "23 Nisan sevincini birlikte yaşayalım" diyerek bir önemli adım daha attı. Eğitime de bir katkı sunmak için 500 veya 1000 çocuklu aileye içerisinde her yaş grubuna uygun 7 kitaptan oluşan "Aile Okuma Seti" hediye etti. Belediye Başkanı Orhan'ın selamı ile ailelere dağıtılan bu hediye paketleri ile zorunlu evde kaldığımız bu süreci aile boyu okuyarak, eğlenerek atlatalım mesajı iletildi.

Sağlık çalışanına 'senin ailen bizim ailemiz' denildi

Korona ile mücadele eden kahraman sağlık çalışanı haftalarca evlerine gidemeyerek ailelerini merak içinde kutsal görevlerini icra ederek büyük fedakarlıklar yapıyor. Erzurum Aziziye ilçesinde de bir sağlık çalışanı da kronik rahatsızlığı bulunan annesi için endişe duyması karşısında ilçe belediye başkanı Cevdet Orhan imkanları seferber ederek 'senin ailen bizim ailemiz' diyerek belediye misafirhanesinin kapılarını açmayı ihmal etmedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte olağanüstü bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına şu mesajı verdi;

"Sen işine bak aklın yakınlarında kalmasın" dedi.

Doğu Anadolu'da plazma toplayan ekip içerisinde yer alan bir sağlık çalışanın endişelerini haber alan Başkan Muhammed Cevdet Orhan harekete geçti. Sağlık çalışanımızın annesinin kronik kalp rahatsızlığının bulunduğu, kendisinin ise görevi gereği sürekli Covıd-19 risk grubu ile yakın temasta olduğu ve evinde uzun zaman ayrı kalması gibi nedenlerden ötürü evde yalnız kalan, kronik rahatsızlığı olan annesi ile ilgili ciddi kaygılar taşıdığı öğreniliyor.

Bir sağlık çalışanının bu kaygılarını öğrenen Başkan Orhan duyarsız kalmayarak evde yalnız kalan sağlık çalışanının Annesini belediyenin konuk evine yerleştirerek tüm ihtiyaçlarını karşılayarak "Sen işine bak biz yakınlarınızın yanındayız" mesajını verdi. Başkan Orhan, "Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızın her zamankinden daha fazla yanlarında olmak zorundayız ve bu fedakar çalışanlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirmek için kafalarında hiçbir endişeleri olmaması gerekir" dedi.

Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi

23 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı: 23 Nisan 1920'de açılan meclis neden kuruldu, Milli Mücadele'deki rolü neydi? İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek         
16:16
UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak         
16:11
WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte WhatsApp'tan koronavirüse özel güncelleme geldi: Evde Hep Birlikte         
16:07
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü         
16:03
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:02
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti         
15:56
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı         
15:45
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor         
15:45
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti         
15:40
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu         
15:38
İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı         
15:25
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı         
15:20
Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı         
15:16
Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim         
15:16
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın         
15:15
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı         
15:13
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip         
15:06
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler         
15:04
Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural Sağlıkla oruç tutabilmek için bilmeniz gereken 8 altın kural         
15:01
Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 17:44:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]