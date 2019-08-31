Erzurumlu çocukların kayakla atlamaya ilgisi arttı

ERZURUM'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversiteler Oyunları'yla tanıştığı kayakla atlama sporuna ilgi, organizasyonun ardından hızla artmaya başladı. Kayakla atlamanın ilk isimlerinden birisi olan ve şimdilerde sporcu yetiştiren Faik Yüksel, "Kayakla atlama Norveç'in ata sporu olarak biliniyor ama bizde de deli kanı olduğu için bu alanda iyi olacağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Kış sporlarında kurulan tesislerle Türkiye'nin merkezi haline gelen Erzurum'da sporcu sayısında da artış yaşanıyor. Başta kayak, sürat pateni olmak üzere kış sporlarının her branşında onlarca çocuğun yetiştiği kentte kayakla atlama dalına da ilgi giderek artıyor. 2018 yılında Güney Kore'de yapılan Kış Olimpiyatlarına katılan ilk kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpçioğlu'nun yetiştiği Erzurum'da, bu sporla ilgilenenlerin sayısı da 100'ü geçti.

'KAYAKLA ATLAMADA DÜNYADA İSİM YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

A ve B milli takımlarına 11 sporcu veren Erzurum'da yeni atlamacılar yetiştirmek için çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Erzurum'da kayakla atlamanın ilk sporcularından Faik Yüksel'in antrenörlüğünü yaptığı 9-14 yaş grubu çocuklar, K-40 kulesinde çalışıyor. Pisti sulandırılan kuleden atlayan öğrencilerine telsizle hatalarını söyleyen Yüksel, onları tek tek motive ediyor. Erzurumlu çocukların bu spor dalına olan ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Yüksel, "İnşallah hepsini milli takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Kayakla atlamada dünyada isim yapmayı hedefliyoruz. Şimdiye kadar yapılan yarışmalarda milli takımdaki sporcularımız bizi güzel temsil ediyorlar. Biz de onlara yeni milli sporcular kazandırmak için antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kayakla atlama Norveçlilerin atas sporu olarak biliniyor. Ama bizde de deli kanı olduğu için bu alanda iyi olacağımızı ümit ediyoruz. Ben de zaten kayakla atlamanın ilk sporcularındanım. Bizim eşliğimizde iyi bir takım, iyi bir gelecek oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kayakla atlama B milli takım sporcusu Salih Enes Arslan ise yaz ayı olmasına rağmen çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüklerini belirtti. Erzurum'da yapılan Türkiye şampiyonasını 2 bine yakın çocuğun izlediğini ifade eden Arslan, kayakla atlamanın zevkli bir spor olduğunu ve herkesin yapabileceğini kaydetti. 9 yıldır kayakla atlama sporu yaptığını anımsatan Erzurum Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Gökhan Taşdemir, ailelerin tehlikeli olarak gördükleri bu spora çocuklarını bırakmadıklarını söyledi. Taşdemir, kayakla atlamanın sanıldığı gibi tehlikeli olmadığını ve heyecan veren bir branş olduğunu bildirdi. Kayakyolu Ortaokulu öğrencisi Yusuf Ergünay (13) ise hocasının tavsiyesiyle kayakla atlamaya başladığını aktardı. Kayakla atlamada korkulacak bir şey olmadığını vurgulayan Ergüney, ailelerin çocuklarını bu spora göndermelerini tavsiye etti.