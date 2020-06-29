Erzurumlu Dadaş Necati, Vali Memiş'i duygulandırdı - Son Dakika

Erzurumlu Dadaş Necati, Vali Memiş'i duygulandırdı

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurumlu Dadaş Necati" olarak tanınan ve söylediği Huma Kuşu türküsü ile sosyal medyada gündem olan Necati Tutaş'ı kabul etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurumlu Dadaş Necati" olarak tanınan ve söylediği Huma Kuşu türküsü ile sosyal medyada gündem olan Necati Tutaş'ı kabul etti. Türküyü bir kez de burada seslendiren Tutaş, Vali Okay Memiş'i duygulandırdı.

ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu


Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Çırçır Mahallesi'nde eşi Semiha Tutaş ile yaşayan Necati Tutaş, ilerleyen yaşına rağmen güzel sesiyle dinleyenleri etkiliyor. 4 çocuk, 14 torun sahibi sıcak demir ustası Tutaş, sesinin yanında giydiği Erzurum'un yöresel kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.


Bir terzihanede söylediği Erzurum yöresine ait 'Huma Kuşu' adlı uzun havayla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Necati Tutaş, Vali Okay Memiş ile bir araya geldi.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret, samimi bir havada geçti. Kendisinden Huma Kuşu Türküsünü seslendirmesini isteyen Vali Memiş'in bu isteğini geri çevirmeyen Tutaş, söylediği türküyle salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.


Tutaş'a türkü için teşekkür eden Memiş, geçtiğimiz hafta iki çalışma arkadaşını elim bir trafik kazasında kaybettiğini anımsattı.


Türkünün duygu yüklü olduğunu ancak yaşadıkları bu acı olay nedeniyle kendilerini daha çok hüzünlendirdiğini dile getiren Memiş, " Dünya acılar dünyası, Anadolu dert küpü... Bu türkü o dönemde yaşayan ecdadımızın çektiği zorlukları ve yaşadıkları hüznü anlamamız için adeta bir belge niteliğindedir." dedi.


Vali Memiş, Necati Tutaş'a ziyareti anısına Oltu Taşı tesbih hediye etti. - ERZURUM

Okay Memiş, Yakutiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurumlu Dadaş Necati, Vali Memiş'i duygulandırdı - Son Dakika

Son Dakika

23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 16:13 Almanya'da 2 yaşında bir kız parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 10:55 Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:45 Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
22:17
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurumlu Dadaş Necati, Vali Memiş'i duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]