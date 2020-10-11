Erzurumlu esnaftan askıda mama ve askıda maske uygulaması - Son Dakika

Erzurumlu esnaftan askıda mama ve askıda maske uygulaması

11.10.2020 00:57
Erzurumlu esnaftan askıda mama ve askıda maske uygulaması, System.String[]

Erzurum'da şiddete dikkat çekmek için iş yerinin dışını sosyal mesajlarla kaplatan esnaf Talip Kocaman, askıda kedi ve köpek maması ile askıda maske uygulaması başlattı.

Erzurum'da şiddete dikkat çekmek için iş yerinin dışını sosyal mesajlarla kaplatan esnaf Talip Kocaman, askıda kedi ve köpek maması ile askıda maske uygulaması başlattı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Lalapaşa Mahallesi'nde bir büfede tost yaparak geçimini sağlayan 20 yıllık esnaf Talip Kocaman, sokak hayvanlarını ilgilendiren bir uygulamayı 3 yıl önce hayata geçirdi. Büfesinin girişine 'askıda kedi ve köpek maması var, sizin de tuzunuz olsun' yazılı bir afiş asan Kocaman, vatandaşların bağışladığı mamaları, sokak hayvanlarını beslemek isteyenlere ücretsiz veriyor. Askıda mama olayından sonra şimdi de Covid-19 salgını nedeniyle askıda maske uygulamasını da hayata geçiren Kocaman, büfeye gelen ya da yolda karşılaştığı maskesi olmayan vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtıyor. Kocaman, maskesi olmayan vatandaşların Talip Usta'da her zaman maske bulabileceğini söyledi.

Askıda kedi ve köpek maması olayını 3 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Talip Kocaman, "Gereken ilgi ve alakayı gördüm. Arkadaşlar kedi ve köpek mamasını getirip bana teslim ediyorlar, bende ister ihtiyacı olsun ister olmasın hayvanları beslemek isteyenlere veriyorum. Ben elimde de gezdiriyorum bu mamaları. Yolda sokak hayvanlarını gördüm mü bu mamaları veriyorum. Bu durum beni aşırı derecede mutlu ediyor. 'Sizin de tuzunuz olsun' diye bir kampanya başlattım. Bundan da büyük olumlu tepki aldım" diye konuştu.

"Maske olayı çocuğu şeker ikram etmek gibi insanları sevindiriyor"

Dükkanında bulundurduğu maskeleri vatandaşlara ücretsiz verdiğini kaydeden Kocaman, "Askıda maske olayını da 3 gün oldu başlatalı. Gündemimiz de Covid-19 meselesi var. Bu durum beni üzüyor. Paket ya da tane olarak maskeleri alıyorum, maskesi kirli olanlara ya da maskesi olmayanlara bu maskelerden ikram ediyorum. Olumlu tepkiler oluyor. Çantamda maskeler var, caddeye çıktığımda maskesiz insanları gördüğüm zaman maskeden ikram ediyorum. Maske olayı çocuklara şeker ikram etmek gibi insanları sevindiriyor. Sosyal mesafe, hijyen ve maske bizi bu illetten koruyacak tek üçlü. Sosyal mesafe ve hijyen olayına dikkat ediyorum. Maskesiz olan arkadaşlara da ikaz da bulunuyorum maskelerimizi takalım diye. Eğer maskeniz de yoksa Talip Usta burada. Maske bende her zaman var. Maskenizi hemen takdim ederim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Köpek, Esnaf, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurumlu esnaftan askıda mama ve askıda maske uygulaması - Son Dakika

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