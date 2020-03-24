Erzurumlu fenomenden 65 yaş üzeri vatandaşlara gülümseten uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurumlu fenomenden 65 yaş üzeri vatandaşlara gülümseten uyarı - Son Dakika

Erzurumlu fenomenden 65 yaş üzeri vatandaşlara gülümseten uyarı

6 saat önce

Erzurumlu fenomen Bilal Tavlak, yaptığı besteyle 65 yaşının üzerinden bulunan vatandaşlara dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu.

Erzurumlu fenomenden 65 yaş üzeri vatandaşlara gülümseten uyarı, System.String[]

Erzurumlu fenomen Bilal Tavlak, yaptığı besteyle 65 yaşının üzerinden bulunan vatandaşlara dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu.


Korona virüsünün tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini artırmasıyla birlikte 65 yaşının üzerindeki vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal medyadan binlerce kişinin takip ettiği Erzurumlu fenomen Bilal Tavlak da yaptığı besteyle 65 yaşının üzerindeki vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tavlak'ın bestesinde 'Dede lütfen evde kal, bulaşmasın torununa' sözleri izleyenleri gülümsetti.


Tavlak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. - ERZURUM

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:17 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis önce anonsla uyardı, sonra yaşlıları tek tek topladı
Virüs et fiyatlarını artırdı, kasapların işleri yüzde 80 düştü Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı         
20:42
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 15:41:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurumlu fenomenden 65 yaş üzeri vatandaşlara gülümseten uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]