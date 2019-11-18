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Erzurumlu gençler "93 Harbi"ni sahneye koydu

6 saat önce

Erzurum'da bir grup genç, "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye tabyalarındaki savunma ve kahramanlığa dikkati çekmek için tiyatro oyunu sergiledi.

Erzurumlu gençler

Erzurum'da bir grup genç, "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye tabyalarındaki savunma ve kahramanlığa dikkati çekmek için tiyatro oyunu sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi üyeleri, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Erzurum'da, Rus ve Ermenilere karşı savunma hattı kurulan tarihi Aziziye tabyaları ve burada yaşanan kahramanlıklara dikkati çekmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında "Hafız Abdullah" adlı tiyatro gösterisi yaptı.

Oyunda, 93 Harbi'nde minareden sela okuyup halkı Mehmetçik'e destek olmaya çağıran Hafız Abdullah'ı Serkan Sümbül, Nene Hatun'u Zeynep Oluğ, dadaş rolünü Tuna Çakır, bir askeri ise Muhammed Mustafa Dalgövde canlandırdı.

Söz konusu dönemde tabyalarda yaşananların anlatıldığı oyun, izleyicilerin beğenisini topladı.

Aziziye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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