Erzurumlu gençler Fransa'da Türk ve dünya mutfağını karşılaştırmalı öğrenecek - Son Dakika
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Erzurumlu gençler Fransa'da Türk ve dünya mutfağını karşılaştırmalı öğrenecek

01.06.2022 13:48
Erzurumlu gençler Fransa'da Türk ve dünya mutfağını karşılaştırmalı öğrenecek

Erzurum'da aşçılık eğitim alan öğrenciler, Türkiye Ulusal Ajansı'nın finanse ettiği proje kapsamında Fransa'da, 3 ay Türk ve dünya mutfağını karşılaştırmalı olarak öğrenmek için gastronomi stajı yapacak.

Erzurum'da aşçılık eğitim alan öğrenciler, Türkiye Ulusal Ajansı'nın finanse ettiği proje kapsamında Fransa'da, 3 ay Türk ve dünya mutfağını karşılaştırmalı olarak öğrenmek için gastronomi stajı yapacak.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezince hazırlanıp Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Mesleki Eğitimde Yenilikçi ve Destekleyici Staj Uygulamaları Projesi" kapsamında, merkezde aşçılık eğitimi alan 6 öğrenci, gastronomi stajı için Fransa'nın Lyon kentine gönderildi.

Burada, Türk ve dünya mutfağını karşılaştırmalı olarak öğrenecek öğrenciler, kazanımlarıyla Erzurum gastronomisine katma değer sağlayacak.

Oltu Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Önser Yeğin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ertelenen projelerin tek tek hayata geçtiğini söyledi.

6 öğrencinin Lyon'daki proje ortaklarından iki restoranda staj yapacağını, İngilizce ve Fransızca dillerinde de yetkinliklerini artıracaklarını ifade eden Yeğin, "Daha önce 6 öğrencimiz de bu işletmede stajlarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü. 2027'ye kadar Türkiye Ulusal Ajansı'nca akredite edilen merkezimiz sayesinde değişik alan ve dalda öğrencilerimiz, Avrupa Birliği ülkesinde staj görecek." dedi.

Yeğin, desteklerinden dolayı Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Staja giden öğrencilerden Abdulsamet Yılmaz ise bu stajın hem mesleki hem de yabancı dil açısından bir fırsat olduğunu vurguladı.

2 yıldır lokanta sektöründe çalıştığını ifade eden Yılmaz, değerli ustaların yanında eğitim aldığını, Oltu Mesleki Eğitim Merkezi'nin yurt dışında staj imkanının ise gelişimlerine çok büyük bir fırsat olacağını belirtti.

Öğrencilerden Sevim Eryiğit de ilk defa yurt dışına çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade ederek kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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