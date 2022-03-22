ERZURUMLU GENÇLER KAR YAĞIŞINI EĞLENCEYE ÇEVİRDİ - Son Dakika
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ERZURUMLU GENÇLER KAR YAĞIŞINI EĞLENCEYE ÇEVİRDİ

22.03.2022 09:53

ERZURUM Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllü ve kursiyerleri Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışını sefaya dönüştürdü.

ERZURUM Yakutiye Gençlik Merkezi gönüllü ve kursiyerleri Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışını sefaya dönüştürdü. Saz ve gitar eşliğinde karla kaplı zeminde halay çekip eğlenen gençler, dev kardan adam ve iglo yaptı. Kursiyerler, sırayla girdikleri igloda közlenmiş patates ile çay içip karın keyfini sürdüler.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Gençlik Merkezi'ndeki kursiyer ve gönüllü gençler hava sıcaklığının sıfırın atında 8 derece olmasına rağmen, sınıflardan çıkıp karın keyfini çıkardı. Soğuk havaya ldırış etmeyen gençler çalınan saz ve gitar eşliğinde karla kaplı zeminde halay çekip, kardan ev ve iglo yaptı. 3-4 kişinin gidebileceği iglonun içerisini yastıklarla donatan gençler sırasıyla içerisine girip közlenmiş patates ve çay içerek karın keyfini sürdürdü. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, "Merkezde tiyatrodan, gitar kursuna kadar birçok eğitim seviyoruz. Bahar ayı olan martta inanılmaz bir ar yağdı. Yaklaşık 40 santim yüksekliğinde kar vardı. Her taraf bembeyaz. Gönüllü ve kursiyerler dersliklerde aktivitelere katılırken hep birlikte dışarı çıktık. Bunun sefasını değil keyfini çıkarmak için müzik eşliğinde halay çekip, kardan adam ve iglo yaptık. Muhteşem bir gün geçirdik. Herkes kardan adam ve iglo kafede hatıra fotoğrafı çektirdi" diye konuştu.

Gençlik Merkezi gönüllülerinden Asuman Gül, Türkiye'yi etkisi altına alan karı sefaya çevirdiklerini belirterek, "Kışın görmediğimiz kadar kar yağmıştı. Hava da soğuktu ama gençlik işte. Kendimizi dışarı attık. Şarkılar, türküler söyleyip halaylar çektik. Kardan adam ve eve yaptık. Ben ve arkadaşlarım çok eğlendik. Bunu sık sık yaparız. Erzurumlu olarak karı çok seviyoruz" dedi.

ERZURUMLU GENÇLER KAR YAĞIŞINI EĞLENCEYE ÇEVİRDİ
ERZURUMLU GENÇLER KAR YAĞIŞINI EĞLENCEYE ÇEVİRDİ
ERZURUMLU GENÇLER KAR YAĞIŞINI EĞLENCEYE ÇEVİRDİ

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Türkiye, gençlik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUMLU GENÇLER KAR YAĞIŞINI EĞLENCEYE ÇEVİRDİ - Son Dakika


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