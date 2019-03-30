Son Dakika Haberleri: Erzurumlu Gençlerden Bayburtlu Yusuf'a Videolu Destek

Erzurumlu Gençlerden Bayburtlu Yusuf'a Videolu Destek

45 dakika önce

Erzurum'da bir araya gelen gençler, broşür dağıtırken kendisine tepki gösterilmesine karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Bayburtlu Yusuf Özoğul'a destek vermek amacıyla video hazırladı.

Erzurumlu Gençlerden Bayburtlu Yusuf'a Videolu Destek, System.String[]
Erzurum'da bir araya gelen gençler, broşür dağıtırken kendisine tepki gösterilmesine karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Bayburtlu Yusuf Özoğul'a destek vermek amacıyla video hazırladı.

İbrahim Erkal Dadaş Sanat ve Kültür Merkezi'nde bir araya gelen bir grup genç, İstanbul'un Pendik ilçesinde AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrıyla dikkati çeken Yusuf Özoğul'a destek vermek için video hazırladı.

Gençlerin daha sonra sosyal medyada "İyiki varsın Yusuf" başlığıyla paylaşılan videosu ilgi gördü.

Videoda gazetede dağıtan gençlerden biri, kendisine "Andımız'ı biliyor musun, çalışıyor musun, nerelisin" şeklinde sorular soran kadına "Bayburtluyum, vatanım için çalışıyorum, çünkü ben Türk'üm, doğruyum, çalışkanım/İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak." yanıtı veriyor.

Videoda, daha sonra kadına kendisini Diyarbakırlı, İzmirli ve Erzurumlu olarak tanıtan gençler, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden kesitler okuyup hep birlikte milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirindeki "Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum/Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum." dizelerini okuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:59 Kaynak: AA

İstanbul, Genç, Güncel
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