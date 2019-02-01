Erzurumlu Gençlerden Bıyık'a Destek

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay'la birlikte, Darıca'da ikamet eden Erzurum Karakale Köyü'nün gençleriyle çay sohbetinde buluştu. Ev toplantısı şeklinde gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, "Belediye Başkan Adayımız hem Darıca hem de gençler için şans. Siz gençlerin dilinden iyi anlayan, gençlerin beklentilerini en iyi bilen bir isim. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın da ortak adayı. Ben inanıyorum ki Muzaffer Bıyık belediye başkanı olduktan sonra Darıca için ve gençler için çok güzel projeler hayata geçirecek. Bize düşen hep birlikte destek olmak" diye konuştu.

GENÇLERİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan adayı Bıyık, "Ben Darıca'da doğup burada büyüdüm. 32 yaşında ilçe başkanı oldum. Şu anda da belediye başkan adayı olarak sizlerleyim. Dolayısıyla gençlerin ihtiyaçlarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Darıca'da gençler her zaman önceliğimiz olacak. Biz parti olarak da gençleri çok önemsiyoruz. AK Parti, 2023, 2071 hedeflerini koyarken gençleri düşünerek hareket ediyor. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Darıca'da gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini sağlayacak imkanları sunmak bizim asli görevimiz olacak" dedi.

GENÇLER İÇİN SPOR KÖYÜ

Devamında "Gençlere özel projeler hazırlıyoruz" diyen Bıyık, "Nenehatun Mahallesi'nde gençler için çok modern bir spor köyü projesini hayata geçireceğiz. Sosyal tesislerimizden gençlerin daha kapsamlı faydalanabilmesini sağlayacağız. Spordan kültür sanata her alanda gençleri dinleyerek sizlerin taleplerine göre projeler hazırlıyoruz. Büyükşehir belediyemizle birlikte çok amaçlı spor salonları inşa edeceğiz. Sporun her dalıyla gençlerimizin tanışmasını sağlayacağız." Gençlerle oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette gelen soruları da yanıtlayan Bıyık, verdikleri destek ve gösterdikleri ilgi nedeniyle gençlere teşekkür etti.