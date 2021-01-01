Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak

01.01.2021 13:19

Gelen son dakika haberine göre Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak Kurdukları kooperatif ile bölgeye has ürünleri pazarlayarak üretime destek olacaklar Zeynep Polat: "Faaliyet alanı olarak yöresel ürünleri tercih ettik" Erzurumlu kadınların bir araya gelerek kurduğu Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletim...

Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak

Kurdukları kooperatif ile bölgeye has ürünleri pazarlayarak üretime destek olacaklar

Zeynep Polat: "Faaliyet alanı olarak yöresel ürünleri tercih ettik"

ERZURUM - Erzurumlu kadınların bir araya gelerek kurduğu Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletim Kooperatifi, Erzurum'a has yöresel ürünlerin satışını yapacak.

Erzurum Kadın Girişimi Üretim ve İşletim Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat, Erzurumlu kadınlar olarak bir araya gelerek kooperatif kurarak Erzurum'a bir nebze de ekonomik katkı sağlamak adına böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat, "Kurulan kadın kooperatifi başkanlığının yanı sıra Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmekteyim. Bundan bir buçuk yıl önce Ticaret Bakanlığının Ticaret İl Müdürlüklerine gönderdiği talimatlar doğrultusunda kadın kooperatifleri konusunda ilgilenmeye başladım. Erzurum'da kadınların oluşturduğu bir kadın kooperatifi yoktu. Bu kooperatif kesinlikle Erzurum'da da olmalıydı. Birkaç arkadaşla istişare ettik. Kadınlardan oluşan bir kadın kooperatifi kurulmasına karar verdik. Minimum 7 kadından oluşması gerekiyordu. Gereken alt yapıyı oluşturduk. İlgili kurumlara gerekli girişimlerde bulunduk" dedi.

Amaçlarının kadınların iş gücüne katkısını sağlamak olduğunu dile getiren Polat, "Üretim olarak kadınları teşvik etmek, kadın istihdamını artırmak, ekonomiye de destek sağlamak. Faaliyet alanı olarak yöresel ürünleri tercih ettik. Bal çıkış ürünümüz olmak üzere bal, pekmez ve kuru fasulye üzerine çalışmalarımıza başladık. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu hocamızla kooperatif danışmanı olmak üzere anlaşma yaptık. Hocamız yıllarını arıcılık ürene yapmıştır. Bu işte uzman olan isimdir. Üreticilerle de temasa geçtik. Arıcılık her ne kadar erkek işi olarak bilinse de kadının elinin değmediği hiçbir üretim alanı yoktur. Tüm aile fertleri ile kadınlar üretim alanlarının her safhasında vardır. Pandemi döneminde üreticilerin birçoğu bu işe girişim olarak girilmemesini tavsiye etseler dahi bizler onların da alt yapılarına destek sağlayarak onları üretim noktasında teşvik ettik. 2020 Mayıs ayında başlayan çalışmalarımız Ağustos ayında hasatla birlikte sona erdi. Erzurum Tarım İl Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde standartların üzerinde analiz sonuçlarımız olumlu çıktı. Erzurum'a gerçekten gerçek bal sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu balı kendi markamız olan Erzurum Kadın Kooperatifi Markası ile tüm Erzurumluların beğenisine bunuyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de teşekkür ediyorum. Belediye bünyesinde yapılan protokol ile pekmez ve kuru fasulye üzerine de temas içerisindeyiz. Yapılan protokol ile bizlere katkı olması açısından 3 ton civarında dut temini sağlandı. Üreticiye şunu öyleyeyim ki sizler korkmadan üretin bizler varız. En büyük hedefimiz Erzurum Kadın Kooperatif balını ve diğer ürünlerimizi ulusal düzeyde dünyaya tanıtmaktır" diye konuştu.

Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak
Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak
Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak
Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak
Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak
Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak
Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak
Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak

Zeynep Polat, Kooperatif, Erzurum, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Erzurumlu kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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