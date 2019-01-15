Erzurumlu Kaşif' Ürettiği Özel Yakıtlı Jeneratörle Yüksek Elektrik Faturasına Son Verecek

'Erzurumlu Kaşif' ürettiği özel yakıtlı jeneratörle yüksek elektrik faturasına son verecekERZURUM - 'Erzurumlu Kaşif' olarak bilinen Murat Tufanç (51), özellikle son günlerde vatandaşın muzdarip olduğu yüksek elektrik faturasına ürettiği ve evlerde kullanılabilecek olan özel yakıtlı jeneratörle...

'Erzurumlu Kaşif' ürettiği özel yakıtlı jeneratörle yüksek elektrik faturasına son verecek



ERZURUM - 'Erzurumlu Kaşif' olarak bilinen Murat Tufanç (51), özellikle son günlerde vatandaşın muzdarip olduğu yüksek elektrik faturasına ürettiği ve evlerde kullanılabilecek olan özel yakıtlı jeneratörle son vereceğini söyledi.

'Erzurumlu Mucit' Tufanç, 220 volt ve üzeri voltajda elektrik enerjisi verebilen ve enerji ihtiyacı olan her yerde kullanılabilecek mazotsuz çalışabilen jeneratör yaptı. Yaptığı jeneratörün ARGE aşamasında olduğu ve sona doğru geldiğini kaydeden Murat Tufanç, "Bu jeneratör kutu şeklinde her eve, işyerine kurulabilecek özellikte. Sadece bir kez alınıp kurulacak ve daha sonra hiçbir masrafı olmayacak. Jeneratör çok özel bir şekilde çalışacak, ne mazot ne su yani etki tepkili olmayacak. Şimdi açıklayamayacağım bana özel formülü var. Bu jeneratör bitip onaylandıktan sonra yüksek elektrik faturasına son vereceğim." dedi.

ARGE çalışmasını kısa sürede tamamlayacağını, devlet büyüklerinden de bu konuda destek beklediğini, projesinin bilinmediğini belirten 'Erzurumlu Kaşif' Tufanç, "Bu jeneratör üretime geçtiğinde devletimiz birçok alanda kar elde edecek. Çünkü çok az masrafla çok elektrik üretecek. Vatandaşlarımızın çok ilgisini çekecek" diye konuştu.

Kendi kurduğu atölyede çalışmaya devem eden Tufanç, aynı zamanda model uçakta yaptığını kaydetti.

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