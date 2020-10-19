Erzurumlu kayakçılar Kovid-19 stresini Tortum Şelalesi'nde piknik yaparak attı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Erzurum sporcuları Tortum Şelalesi'ni gezerek stres attı.
Alp disiplini kayakçıları Sıla Kara, Bünyamin Çelik, Yusuf Koç, Murat Dilik, Mahmut Kazanç, Ceren Yıldırım, snowboardçular Hamza Polat, Uğur Koçak, Muhammet Polat ve biatloncular Zeynep Elif Durlanık, Mine Kılıç, Gülşah Ağa, Cihat Demir ile Harun Şenaslan'ın aralarında bulunduğu sporcular şelalede piknik yaptı.
TOHM Kayak Antrenörleri Koordinatörü Ömer Karslı nezaretindeki sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıkları stresi üzerilerinden atmak amacıyla şelalede vakit geçirerek doyasıya eğlendi.
Futbol ve voleybol oynayarak zaman geçiren milli sporcular, şelale ve Tortum Gölü'nün eşsiz güzelliği karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Kaynak: AA
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