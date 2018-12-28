Son Dakika Haberleri: Erzurumlu Kayakçılar Şehre İndi

Erzurumlu Kayakçılar Şehre İndi

1 saat önce

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışını eğlenceye dönüştüren Erzurumlu bir grup genç kent merkezinde kayağın keyfini doyasıya çıkardı.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışını eğlenceye dönüştüren Erzurumlu bir grup genç kent merkezinde kayağın keyfini doyasıya çıkardı.

Erzurum şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaşınca kayakçılar, gösterilerini Palandöken Dağı yerine caddelerde yaptı. Kayak ekibi, dün gece yarısı trafiğin olmadığı cadde ve sokaklarda bir pikaba bağladıkları iplere tutunarak sergilediği kayak gösterisi eğlenceli anlar yaşattı. Çılgın gençleri gören Erzurumlular, onlara sevgi gösterisinde bulundu. Pikabı bırakan gençler bu kez kent merkezinde gösterilerini sürdürdü. Cadde ve kaldırımları kayak pistine çeviren gençler, Lapa lapa yağan kar her yeri piste çevirdi. Biz de bunun keyfini çıkardık. Erzurum kış sporları merkezi. Bunun da tanıtımını yapmış olduk. Muhteşem bir duygu. Trafiğin yoğun olmadığı yerlerde kaymaya dikkat ettik diye konuştu.

Sosyal medyadan canlı yayın yapan gençler herkesi kayağa davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:40 Kaynak: DHA

Palandöken DAğı, Türkiye, Güncel
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