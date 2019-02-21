Son Dakika Haberleri: Erzurumlu Öğrenciler, 'Biz Anadoluyuz' Projesiyle Bursa'ya Geldi

Erzurumlu Öğrenciler, 'Biz Anadoluyuz' Projesiyle Bursa'ya Geldi

44 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Erzurum'dan Bursa'ya gelen 97 öğrenci Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Erzurumlu Öğrenciler, 'Biz Anadoluyuz' Projesiyle Bursa'ya Geldi, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Erzurum'dan Bursa'ya gelen 97 öğrenci Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında  başlatılıp devam eden 'Biz Anadoluyuz' projesinin Bursa ayağının 9'uncu etabı kapsamında Erzurumlu 97 öğrenci, Bursa'ya gelerek şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Öğrenciler gün sonunda Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı, tarihi valilik binasında ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Canbolat, Erzurum'dan gelen öğrencilerin Bursa'da güzel günler geçirmesi temennisinde bulundu.

Öğrencilerin Bursa ile ilgili bilgi sahibi olduklarını belirten Vali Canbolat, "Bursa'da 400 bin civarında Erzurumlu var. Dolayısıyla burası da ikinci bir Erzurum gibi. Sizleri burada görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Sizlerin Erzurum'dan kalkıp buralara gelmeniz, tanımanız, hem buraları görmeniz ve bilmeniz, hem de kültürler arası dayanışmayı sağlamanızı biz önemsiyoruz. Siz gençlerin bilgi ve görgü anlamında da önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi. Konuşmanın ardından Vali Canbolat, öğrencilere hediye verdi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:43 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti! Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:27:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumlu Öğrenciler, 'Biz Anadoluyuz' Projesiyle Bursa'ya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]