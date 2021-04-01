Erzurumlu öğrenciler hayallerindeki uzay araçlarını tasarladı - Son Dakika

Erzurum'un Çat ilçesindeki okullar arasında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Erzurum Başarıyı Artırma Programı (ERBAP) kapsamındaki "Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör" projesi çerçevesinde "Hayallerden AY'a maket yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çat ilçesindeki okullar arasında düzenlenen yarışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gökyüzüne Bak Ay'ı Gör' projesinden esinlenerek gerçekleştirildi.

Çocukların fiziksel ve sosyal olarak gelişmeleri, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanan yarışmaya, ilçedeki ilk ve orta okullarda eğitim gören öğrenciler 133 farklı model uzay aracı tasarımıyla katıldı.

Renkli tasarımların kıyasıya mücadele ettiği yarışmada Çat Bardakçı Ortaokulu öğrencisi Fırat Uçar tasarımıyla birinciliği elde etti.

Uçar'a, Çat Kaymakamı Mustafa Karali çeşitli hediyeler verdi.