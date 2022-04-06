Erzurumlu öğrenciler zeka oyunlarında dereceye girmek için ter döktü - Son Dakika

Erzurum'da, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 4. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilkokul ve ortaokul öğrencileri şampiyonluk için yarıştı.

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen il finalinde, 19 ilçeden 130 ilkokul ve ortaokul öğrencisi 7 kategoride ter döktü.

Öğrenciler, görsel algı, dikkat, geometriksel zeka ve farklı bakış açılarını geliştiren bireysel bir oyun olan equilibrio ile mangala, pentago, küre, kulami, reversi gibi oyun kategorilerinde yarıştı.

Her kategoride birinci olan öğrenciler, 10-11-12 Haziran'da Diyarbakır'da gerçekleştirilecek 4. Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, burada yaptığı konuşmada, kentte birbirinden farklı alanlarda etkinlikler düzenlendiğini, öğrencilerin azminin mutluluk verdiğini söyledi.

Günümüzde eğitim, bilim ve teknolojide hızlı değişimler yaşandığını ifade eden Kaygusuz, "İnsanlar bu hızlı değişimler karşısında çözüm üretme ve yeniliklere ayak uydurma çabasında. Günlük hayatta karşımıza çıkan problemlere ya da bilinçli olarak düzenlenmiş problemlere yaratıcı, özgün ve farklı çözümler ortaya koymak, alternatif çözüm yolları ve cevaplar üretebilmek, bireyin hem kendisi hem de yaşadığı toplum için farklı ve sıra dışı kazanımlar sağlamasının temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Akıl ve zekanın insan için önemine işaret eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Bu sebeple çocukların zihnen gelişmesi için erken yaşlardan itibaren zeka oyunları eğitimlerinin verilmesi gerekir. Biz bu oyunlarla öğrencilerimizin akademik olarak gelişmesini desteklerken onların nitelikli zaman geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Her ilçemizde ve hemen her okulumuzda zeka oyunları eğitimini tamamlamış öğretmenlerimiz bulunuyor. Eğitimler Bakanlığımızın çevrimiçi eğitimleri, Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu formatörleri ve usta eğitmenlerince verilen yüz yüze eğitimler şeklinde devam ediyor. Bu turnuvanın en güzel yanı kaybedenin olmaması."

Turnuvada dereceye giren öğrenciler ise şöyle:

İlkokullarda Muhammed Emre Daşdemir, Mehmet Akif Utuş, Muammer Efe Çakmak, Aysu Bezginoğlu ve Tuana Evsa Get, ortaokullarda ise, Nursima Özler, Irmak Keleş, Nurefşan Akbulut, Zeynep Çapkın, Abdussamet Köroğlu birinci oldu.