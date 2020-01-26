Erzurumlu öğrencilerden depremzedelere yardım eli - Son Dakika
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Erzurumlu öğrencilerden depremzedelere yardım eli

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için Erzurum'daki ortaokul ve lise öğrencileri, depremzedelerin üşümemesi için battaniye ve gıda malzemesi gönderdi.

Erzurumlu öğrencilerden depremzedelere yardım eli, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için Erzurum'daki ortaokul ve lise öğrencileri, depremzedelerin üşümemesi için battaniye ve gıda malzemesi gönderdi.


Erzurum Özel Bilge Koleji, Elazığ depreminin ardından bölgeye yardım götürmek için adeta seferberlik başlattı. Okul yönetimi ve öğrenciler depremzedelere ulaştırılmak üzere çok sayıda battaniye, kuru gıda, yardım malzemesi ve giysileri paketleyerek AFAD ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait TIR'lara yükleyerek Elazığ'a gönderdi.


Depremin hasar verdiği Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara yardım etmek amacıyla aynı gece yardım seferberliği başlattıklarını söyleyen Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi günlerde depremzedelerin dışında başka bir şey düşünemezdik. Biz eğitimciler olarak öğrencilerimize her şeyden önce birlik, beraberlik ve kardeşlik olgularını öğretmeliyiz. Bu vesileyle kısa bir zaman içerisinde tüm veli ve öğrencilerimize ulaşarak büyük bir yardım kampanyasına öncülük ettik. Kampanyaya katılan veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:03 Kaynak: İHA
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