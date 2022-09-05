Erzurumlu Ayşe öğretmen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finaline sıkı hazırlanıyor - Son Dakika
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Erzurumlu Ayşe öğretmen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finaline sıkı hazırlanıyor

05.09.2022 11:22
Erzurumlu Ayşe öğretmen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finaline sıkı hazırlanıyor

Erzurumlu öğretmen Ayşe Melek Okuyucu, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalinde rakiplerini geride bırakarak hem madalya almayı hem de milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Erzurumlu öğretmen Ayşe Melek Okuyucu, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finalinde rakiplerini geride bırakarak hem madalya almayı hem de milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Çocuk yaşlarda atlara ilgi duyan ve bunu tutkuya dönüştüren 41 yaşındaki sınıf öğretmeni Okuyucu, Erzurum'da kurduğu Kızılelma Geleneksel Sporları Atlı Okçuluk Kulübünde aynı zamanda geleneksel Türk sporlarını yaşatmanın uğraşını veriyor.

Eski milli judocu olan Okuyucu, erkek ve kadınların aynı kategoride yarıştığı nadir spor dallarından atlı okçuluktaki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Daha önce katıldığı şampiyonalarda kadınlarda Türkiye birinciliği, karma sıralamalarında ise ilk 10'a girme başarısı gösteren Okuyucu, 9-21 Eylül arasında Afyonkarahisar ve Kayseri'de iki ayaklı düzenlenecek Türkiye şampiyonası finallerine sıkı hazırlanıyor.

At üzerinde ve yerde günde çift antrenmanla organizasyona hazırlanan Okuyucu, şampiyonada birinci olmayı ve milli takıma seçilmeyi amaçlıyor.

Öğretmen Okuyucu, AA muhabirine, "Boksör" adlı atıyla günde çift antrenman yaptığını söyledi.

"Türkiye'nin en iyi 40 okçusu ile ikili finalde yarışacağız"

Madalya kazanıp milli takıma seçilmek istediğini ifade eden Okuyucu, "Ülkemizi ve ay yıldızlı al bayrağımızı judo branşında olduğu gibi atlı okçulukta da temsil etmek istiyorum." dedi.

Yakın zamanda dünyaevine girdiğinden bahseden Okuyucu, şöyle konuştu:

"Pazar günü düğünüm yapıldı ama ben salı günü atın üzerindeydim. Eşim de bunu sağ olsun anlayışla karşılıyor. Siz oku yayı bir gün bırakırsanız, o sizi 10 gün bırakır. Bu yarışmalar da bizim için gerçekten çok önemli. O yüzden biraz balayı sürecimizi aksattık ve hatta balayımız atın sırtında geçiyor. Türkiye Şampiyonası ilk yarışmalarında tahminen 350 kadar sporcu ile biz bu startı aldık. Her yarışmada yüzde 30-50 civarında sporcu elendi. Şu an Türkiye'nin en iyi 40 okçusu ile ikili finalde yarışacağız ve bunlar arasından milli takım seçilmesi olacak. Yarışmada, kadın erkek karışık 40 kişi var. Bu sayı içerisinde 4 bayanız ve 36 erkek sporcu ile yarışacağız. Tabii bu da Türk kadını adına onur verici bir durum."

Kadınlar olarak kendilerinden emin olduklarını anlatan Okuyucu, başarı için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurumlu Ayşe öğretmen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası finaline sıkı hazırlanıyor - Son Dakika

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