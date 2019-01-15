Erzurumlu Öğretmenlere Indesign Kursu
14 dakika önce
Erzurum'da öğretmenlere yönelik açılan "Bilgisayar Destekli Yayın Indesign Kursu"nun başladığı bildirildi.
Erzurum'da öğretmenlere yönelik açılan "Bilgisayar Destekli Yayın Indesign Kursu"nun başladığı bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte kurum bünyesinde, soru yazma eğitimine katılmış olan Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler branşlarında 20 öğretmene yönelik "Bilgisayar Destekli Yayın Indesign Kursu" açıldığı belirtildi.
Kursun öğrenci ders sınavlarının indesign programı üzerinden hazırlanmasına katkı yapacağı aktarılan açıklamada, kursun 18 Ocak tarihine kadar devam edeceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:58 Kaynak: AA
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