Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu - Son Dakika

Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu

30.12.2020 08:15
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu, System.String[]

ERZURUM'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düşmesiyle pazarcılar ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu.

ERZURUM'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düşmesiyle pazarcılar ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu. Sebze ve meyve kasalarını sobada yakıp ısınan pazarcılar, ürünlerin donmaması için de ekstra çaba sarf etti.

Geçen hafta yaşanan kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu Erzurum, buz kesti. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ile 25 derece arasında gerçekleştiği Erzurum'da haftanın belirli günleri çeşitli semtlerde kurulan pazarlarda ürünlerini satan esnaf, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Saraybosna Caddesi'ne kurulan pazarda tezgah açan esnafın bazısı soba kurarken bazısı da tenekelerin içinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı. Sattıkları sebze ve meyvelerin kasalarını yakarak ısınan pazarcılar, ürünlerinin donmaması için de ayrıca çaba göstermek zorunda kaldı.

'ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞIP KAZANIYORUZ'Erzurum'da 10 yıldır pazarcılık yaptığını belirten Yakup Çelikçi, "Hava çok güzeldi 'Erzurum'a kar yağmıyor' dediler, kar yağdı beraberinde de soğuğu getirdi. Çok zor şartlarda çalışıp kazanıyoruz. Sabah erkenden tezgahımızı kuruyoruz, akşam çok soğuk olduğu için erkenden topluyoruz. Donmasın diye fazladan mal indiremiyoruz. Üşüyen ürünleri müşteri satın almak istemeyince maalesef sebzeler ziyan oluyor. Bu soğukta çalışmak çok zor" dedi. Pazarda balıkçılık yapan Enes Şentürk ise, "Balıklar donduğu için ateşin başında tuzlu suyla buzunu açmaya çalışıyorum. Biz tezgahta balıklar da suyun içinde donuyor. Pazarların kışın kapalı alanlara kurulması gerekiyor" diye konuştu. 'PAZARCININ İÇİNİ ÇAYLA ISITIYORUM'Pazarda dolaşarak elinde demlikle çay satan Mevlid Yıldırım, şunları söyledi: "Havalar bir anda aşırı soğudu. Ben de pazar esnafına ısınsınlar diye çay dağıtıyorum. Hava soğuk ama mücadele etmemiz gerekiyor. Bu havada tabi ki yaza göre daha çok çay tüketiliyor. Pazarcıların içini çayla ısıtıyorum."'BABAMA PAZARDA YARDIM EDİYORUM'Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf Dolaman ise babasına yardım etmek için pazara geldiğini söyledi. Dolaman, "Yüz yüze eğitim olmadığı için ben de sokağa çıkma yasağı olmadığı saatlerde gelip babama yardım ediyorum. Yoruluyorum, biraz da soğuk oluyor ama sobanın yanında ısınıyoruz" diye konuştu.

Soğuk havaya rağmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazar yerine gelen vatandaşlar da soğuktan şikayetçi oldu. Ev kadını Nesrin Selimoğlu, "Hava çok soğuk ama mecburen evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için pazara geliyoruz. Sebze meyvelerin taze olmasına özen gösteriyorum. Ürünlerin donmamış olmasına da ayrıca özen gösteriyorum" dedi.


Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu

Yakutiye, Erzurum, Esnaf, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu - Son Dakika


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