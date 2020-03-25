Erzurumlu piyade er Duruk'un cenaze töreninde maskeli koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurumlu piyade er Duruk'un cenaze töreninde maskeli koronavirüs önlemi - Son Dakika

Erzurumlu piyade er Duruk'un cenaze töreninde maskeli koronavirüs önlemi

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaparken yaşamını yitiren piyade er Yusuf Duruk'un cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenle defnedildi.

Erzurumlu piyade er Duruk'un cenaze töreninde maskeli koronavirüs önlemi, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaparken yaşamını yitiren piyade er Yusuf Duruk'un cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenle defnedildi.

Hudut emniyeti için nöbet tuttuğu sırada silahla vurularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki Duruk'un naaşı, askerlerce Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Palandöken ilçesindeki Solakzade Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazı öncesi Palandöken Belediyesi ekiplerince cami bahçesinde dezenfekte işlemi yapıldı.

Törene katılan protokoldekiler ve vatandaşlar, Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktı, İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın kıldırdığı cenaze namazında birer metre boşluk bırakarak saf tuttu.

Namaz sonrası Duruk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, yakınlarınca omuzlarda taşınıp cenaze nakil aracına konuldu.

Bekar olan Duruk'un cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Duruk'un ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Piyade, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:36 Kaynak: AA

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