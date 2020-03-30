Erzurumlu sanatçı 'evde kalın' çağrısı yaptı - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye kadar ulaşan kovid-19 salgını türkülere konu olmaya devam ediyor. Birçok sanatçının bestelerine konu olan korona virüs, Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek'in de kalemine yansıdı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs için yazılan bestelere bir yenisi daha eklendi. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek de bestelediği türkü ile korona virüsüne karşı 'evde kal' çağrısı yaptı. Söylediği türkü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının dinlenmesini isteyen Şimşek, sağlıklı bir yaşam için evde kal mesajı verdi. Şimşek, virüse karşı alınması gereken tedbirleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.



Şimşek'in korona virüs için bestelediği türkünün mısraları ise şöyle:



Türkiyem ver el ele



Cumhurbaşkanı dinle



Sağlık sıhhatin için



Evden çıkma evde kal



Çıkanı virüs yakar



Adama çelme takar



Evin tadını çıkar



Evden çıkma evde kal



Olmasın fazla hüzün



Yakma ateşin özün



Devletim vermiş izin



Evden çıkma evde kal



Çıkanı virüs yakar



Adama çelme takar



Evin tadını çıkar



Evden çıkma evde kal



Erdal'ın sözüm için



Öz kendi özün için



Güzellik bizim için



Evden çıkma evde kal - ERZURUM