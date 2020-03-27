Erzurumlu sanatçıdan besteli 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

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Erzurumlu sanatçıdan besteli 'Evde Kal' çağrısı
6 saat önce
Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek yaptığı bestesiyle 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek yaptığı bestesiyle 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüsü türkülere de konu oldu. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, virüse karşı alınacak önlemleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Şimşek, bestesinde tüm vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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