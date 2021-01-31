Erzurumlu şoförden karlı yolda sürüş uyarısı: Fren yapılırsa araç, kızak gibi kayar - Son Dakika

KAR yağışı ve havaların soğumasıyla birlikte kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geliyor. Kış şartlarında araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Erzurumlu Ahmet Volkan Gürler (30), "Yaşım genç ama baba mesleği olan kamyon şoförlüğünde bilgi ve tecrübeye sahibim. Kışın araçlarda en önemli nokta, kar lastiğinin olması. Buzlu yolda ise kesinlikle ani fren yapmayacaksın. Frene yüklenirsen bir kızak gibi kayar gidersin. Çok hafif dokunacak ve yavaş gideceksin. Lastik ne kadar iyi olursa olsun rampa yukarı çıktığınızda zincir de önemli faktör" dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafında kar yağışı ile birlikte trafik çilesi de başladı. Kış şartlarında araçta dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, zeminle teması sağlayan lastik ve diş derinliğinin en az 3 milim olması gerektiği belirtildi. Ani ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınmamızın yanı sıra mümkün olduğunca ayağınızı da frenden uzak tutun çağrısında bulunan Ahmet Volkan Güler, "Altı yıldır kamyon kullanıyorum. Ama bu benim baba mesleğim. Büyüklerimin söyledikleri ve yaşadıklarım hep kulağıma küpe olmuştur. Kışın özellikle buzlu yolda ani fren yapmamalıyız. Buzda ani fren yapmak aracınızın bir kızak gibi kaymasına neden olursunuz. Araç kayma eylemine girdikten sonra Anti Blokaj Sistemi (ABS) ve Elektronik Stabilize Kontrolü (ESP) pek işe yaramaz. Çünkü; lastiklerinizin asfalt ile teması kesilmiştir. Ani veya sert fren yapmak, ani bir şekilde hızlanmak, aracın kaymasına ve hatta yuvarlanmasına yol açabilir. Kış lastiği kadar araçta zincir bulundurulması da gerek. Hızdan kaçınılıp, hem kendinizi hem de karşı istikametten gelen sürücüyü kontrol etmelisiniz" diye konuştu.

12 yıldır direksiyon salladığı kamyonu ile meslektaşlarına öğütlerde bulunan Muşlu Mehmet Can Aydoğdu (32) ise "Yolculuk esnasında dikkat çok önemli. Karlı ve buzlu yollarda kesinlikle küçük vitesle gitmeyiz. Özellikle inişlerde yükle araçların kayma riski çok fazla. Araç rolantide gitmeli. Kış lastiği ve zincirsiz yola çıkılmamalı. Önümüzdeki araçla mesafeyi korumayız. Yaşanan trafik kazalarının yüzde 80'ü lastiğin iyi olmaması ve dikkatsizlik. Yaptığımız meslek çok zor. Kendimiz kadar karşı tarafı da düşünmeliyiz" dedi.