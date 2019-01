Erzurumlu Teyzenin Erdoğan Sevgisi

AK Parti Erzurum İbrahim Aydemir ile Erzurumlu Mukaddes Teyzenin Erdoğan sevgisi üzerine yaptıkları sohbet büyük ilgi topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a yöneltilen sevgi gösterilerine bir yenisi daha eklendi. Hemen her gün, her yaştan insanın ilgi ve sevgisine mazhar olan Erdoğan için bu kez de Erzurumlu Mukaddes Koçer sevgi gösterisinde bulundu. Tüm içtenliğiyle Erdoğan'a hayranlığını ve sevgisini dile getiren Erzurumlu Mukaddes Koçer isimli teyze, "Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in seçim çalışmaları sırasında sohbet ettiği Mukaddes Koçer, "Bizler her şeyin farkındayız. Fakirin yanında, yetimin yanında, öğrencinin yanında İnşallah biz ona yardım edeceğiz ki o da bize yardım etsin" diye konuştu.Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte eski zamanlardaki durum ile bugün ki durum üzerine sohbet eden Mukaddes Koçer, ülke olarak şükürlük çok fazla nimete sahip olduklarını ve bu nimetlerin Allah'ın izni ve Tayyip Erdoğan 'ın da azim ve çalışmalarıyla sağlandığını dile getirdi. Mukaddes teyze özellikle gençlerin çok uyanık olmasını da sözlerine ekledi. - ERZURUM