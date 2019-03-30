Son Dakika Haberleri: Erzurumlu Tiyatrocular Bayburtlu Yusuf'a Böyle Destek Verdi

Erzurumlu Tiyatrocular Bayburtlu Yusuf'a Böyle Destek Verdi

29 dakika önce

Erzurumlu tiyatrocular Bayburtlu Yusuf'a böyle destek verdi Yusuf'un yarım kalan cevabını tiyatrocular verdiERZURUM - Erzurumlu tiyatrocular çektikleri videoyla, AK Parti broşürünü dağıtan Yusuf Özoğul'u aşağılamaya çalışan İyi Partili Mine Koraş'a tepki gösterdi.

Erzurumlu tiyatrocular Bayburtlu Yusuf'a böyle destek verdi
Yusuf'un yarım kalan cevabını tiyatrocular verdi

ERZURUM - Erzurumlu tiyatrocular çektikleri videoyla, AK Parti broşürünü dağıtan Yusuf Özoğul'u aşağılamaya çalışan İyi Partili Mine Koraş'a tepki gösterdi.
İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine Koraş'a karşı sakin tavrıyla sosyal medyanın takdirini kazanan Bayburtlu Yusuf Özoğul'a bir destekte Erzurumlu tiyatroculardan geldi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezine bağlı oyuncular Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine Koraş'a karşı kibar bir duruş sergileyen Yusuf Özoğul'un arasında ki geçen diyalogu yeniden canlandırdı. Videonun devamını da çeken oyuncular önce " Andımızı" ardından " İstiklal Marşını" ve " Gençliğe Hitabeyi" okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:17 Kaynak: İHA

Pendik, AK Parti, Genel
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