Son Dakika Haberleri: Erzurumlu Tiyatroculardan Bayburtlu Yusuf'a Destek

Erzurumlu Tiyatroculardan Bayburtlu Yusuf'a Destek

1 saat önce

Erzurumlu tiyatrocular çektikleri videoyla, AK Parti broşürünü dağıtan Yusuf Özoğul'u aşağılamaya çalışan İyi Partili Mine Koraş'a tepki gösterdi.

Erzurumlu Tiyatroculardan Bayburtlu Yusuf'a Destek, System.String[]
Erzurumlu tiyatrocular çektikleri videoyla, AK Parti broşürünü dağıtan Yusuf Özoğul'u aşağılamaya çalışan İyi Partili Mine Koraş'a tepki gösterdi.

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine Koraş'a karşı sakin tavrıyla sosyal medyanın takdirini kazanan Bayburtlu Yusuf Özoğul'a bir destekte Erzurumlu tiyatroculardan geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezine bağlı oyuncular Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine Koraş'a karşı kibar bir duruş sergileyen Yusuf Özoğul'un arasında ki geçen diyalogu yeniden canlandırdı. Videonun devamını da çeken oyuncular önce " Andımızı" ardından " İstiklal Marşını" ve " Gençliğe Hitabeyi" okudu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

İstanbul, Pendik, AK Parti, Güncel
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