Erzurumlu Vatandaş: "3 Bin 500 Lira Emekli Maaşıyla 8 Tane Nüfusa Bakıyorum. Nasıl Durumum İyi Olabilir?" - Son Dakika
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Erzurumlu Vatandaş: "3 Bin 500 Lira Emekli Maaşıyla 8 Tane Nüfusa Bakıyorum. Nasıl Durumum İyi Olabilir?"

02.08.2022 14:35

Erzurumlu vatandaş Güzel Batmaz, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’a yaşadıkları sıkıntıları anlatarak “Öldük artık, dayanamıyoruz. Fakir fukara ölüyor. İnanır mısın ölüyoruz. 3 bin 500 lira emekli maaşıyla 8 tane nüfusa bakıyorum. Nasıl durumum iyi olabilir? Nasıl ben yaşayabilirim” dedi. Köyünde altyapı ve asfalt olmadığını anlatan Urfiye Arslan da “Türkiye Cumhuriyeti’ne biz de vergi ödüyoruz, biz neden sıkıntı çekelim?” diye konuştu.

Erzurumlu vatandaş Güzel Batmaz, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç'a yaşadıkları sıkıntıları anlatarak "Öldük artık, dayanamıyoruz. Fakir fukara ölüyor. İnanır mısın ölüyoruz. 3 bin 500 lira emekli maaşıyla 8 tane nüfusa bakıyorum. Nasıl durumum iyi olabilir? Nasıl ben yaşayabilirim" dedi. Köyünde altyapı ve asfalt olmadığını anlatan Urfiye Arslan da " Türkiye Cumhuriyeti'ne biz de vergi ödüyoruz, biz neden sıkıntı çekelim?" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 100'ün üzerinde milletvekili partilerinin grup toplantısı için bugün Erzurum'a gitti. Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri grup toplantısı öncesi esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da Erzurum sokaklarında vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Kılınç'ın ne iş yaptığını sorduğu Güzel Batmaz isimli vatandaş, kanser hastası olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiğini söyledi. Batmaz, Kılınç'a şunları anlattı:

"3 BİN 500 LİRA EMEKLİ MAAŞIYLA 8 TANE NÜFUSA BAKIYORUM. NASIL DURUMUM İYİ OLABİLİR?"

"Hiçbir iş yapmıyorum, işim yok. Bir oğlum cezaevinde, bir oğlum boş; 4 tane çocuk acından ölüyor. Bir emekli maaşı ile 4 tane çocuğa bakıyorum. Hiç ses çıkaran yok. Ayda bir kilo et alıyorum, Allah şahidim olsun. Öldük artık, dayanamıyoruz. Fakir fukara ölüyor. İnanır mısın ölüyoruz. 3 bin 500 lira emekli maaşıyla 8 tane nüfusa bakıyorum. Nasıl durumum iyi olabilir? Nasıl ben yaşayabilirim. Kanser hastasıyım, şeker hastasıyım, kalp hastasıyım bunlarla nasıl yaşayabilirim? Oğlum cezaevinde 11 yıldır, bir tane de mahkuma bakıyorum. Bahçeli uyuşturucu baronlarını çıkarttı, bizim çoluğumuz çocuğumuz içerde kaldı. Tayyip'e destek verdi, ocağımızı batırdı."

Kılınç daha sonra Erzurum'un Tekman ilçesi Kuruca köyünü ziyaret etti. Köy sakinlerinden  Urfiye Arslan, Kılınç'a şu sözlerle dert yandı:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE BİZ DE VERGİ ÖDÜYORUZ, BİZ NEDEN SIKINTI YAŞAYALIM"

"Yollarımız kötü, yolumuz asfalt diye gözüküyor ama asfalt değil. Gelin görün altyapımız yok, bir şeyimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti'ne biz de vergi ödüyoruz, biz neden sıkıntı çekelim?"

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurumlu Vatandaş: '3 Bin 500 Lira Emekli Maaşıyla 8 Tane Nüfusa Bakıyorum. Nasıl Durumum İyi Olabilir?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurumlu Vatandaş: "3 Bin 500 Lira Emekli Maaşıyla 8 Tane Nüfusa Bakıyorum. Nasıl Durumum İyi Olabilir?" - Son Dakika
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