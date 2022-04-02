Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında "maliyetine satış akımı" başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında "maliyetine satış akımı" başlattı

02.04.2022 21:58
Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında "maliyetine satış akımı" başlattı

Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, fırsatçılara inat ramazan ayında "maliyetine satış akımı" kampanyasıyla toptan fiyatının altında vatandaşa yumurta satış başlattı.

Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, fırsatçılara inat ramazan ayında "maliyetine satış akımı" kampanyasıyla toptan fiyatının altında vatandaşa yumurta satış başlattı.

Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi'ndeki tesiste organik ve helal sertifikalı üretim yapan Ceylan, ramazan ayında vatandaşlara ve ekonomiye destek amaçlı "maliyetine satış akımı" kampanyası başlattı.

Ceylan, kampanya dahilinde ürettiği yumurtaları, ramazan ayı boyunca kentin Yoncalık Caddesi'ndeki satış mağazasına gelen vatandaşlara maliyetine satacak.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle "askıda yumurta" ve "sağlık personeline indirimli yumurta" gibi bir çok projeye imza attıklarını belirten Ceylan, "Tüm dünyada olduğu gibi ham maddedeki sıkıntılar maliyetleri yükseltti. Her şeyin fiyatı arttı. Ramazan ayı dolayısıyla kampanyamız dahilinde maliyetine satış yapacağız. Fırsatçılara inat devletimizin ve tüketicimizin yanında olduğumuz belli etmek için 'maliyetine satış akımı' başlattık." dedi.

Ceylan, ürettiği yumurtaları maliyetin üzerine çok faza kar marjı koymadan satacağını belirterek, bu sebepten yumurta fiyatlarının da piyasaya göre çok uygun olacağını aktardı.

Vatandaşların ihtiyacı kadar ürün almasını isteyen Ceylan, "Ramazan boyunca köy yumurtamızı 40 liradan başlayan fiyattan satışa sunduk. Normalde bir aracıya ya da büyük marketlere toptan verdiğimiz fiyatın da altından satıyoruz. Yumurtamızı üreticiden direkt tüketiciye maliyetine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Rusya'nın başkenti Moskova'da ramazanın ilk iftarı yapıldı Rusya'nın başkenti Moskova'da ramazanın ilk iftarı yapıldı Öz: 'Erzurum'da Ramazan özel bir zamandır' Öz: 'Erzurum'da Ramazan özel bir zamandır'

Aziziye, Erzurum, Yumurta, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında 'maliyetine satış akımı' başlattı - Son Dakika


Son Dakika
21:38 Aynı mahallede oturuyorlar, farklı şehirlerde yaşıyorlar! Duyanları şaşkına dönüyor!
21:33 Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Mesut Özil'in skorunu geride bıraktı!
21:32 Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu
21:26 Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz
20:32 Durdurulamıyorlar! Fark bir anda 2'ye çıktı
20:12 İsmail Kartal, muhabirin sorusuyla adeta çıldırdı: Ayıp ediyorsunuz!
20:03 Kiev yakınlarından çekilen Rus ordusu arkasında büyük bir enkaz bıraktı!
20:01 "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık
19:58 Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi
19:33 Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen Ali Koç'un hislerine tercüman oldu: Buna nasıl müsaade ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 22:06:34. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında "maliyetine satış akımı" başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement