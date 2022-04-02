Erzurumlu yumurtacı ramazan ayında "maliyetine satış akımı" başlattı - Son Dakika

Erzurum'da organik yumurta üreticisi Özhan Ceylan, fırsatçılara inat ramazan ayında "maliyetine satış akımı" kampanyasıyla toptan fiyatının altında vatandaşa yumurta satış başlattı.

Aziziye ilçesinin Adaçay Mahallesi'ndeki tesiste organik ve helal sertifikalı üretim yapan Ceylan, ramazan ayında vatandaşlara ve ekonomiye destek amaçlı "maliyetine satış akımı" kampanyası başlattı.

Ceylan, kampanya dahilinde ürettiği yumurtaları, ramazan ayı boyunca kentin Yoncalık Caddesi'ndeki satış mağazasına gelen vatandaşlara maliyetine satacak.

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle "askıda yumurta" ve "sağlık personeline indirimli yumurta" gibi bir çok projeye imza attıklarını belirten Ceylan, "Tüm dünyada olduğu gibi ham maddedeki sıkıntılar maliyetleri yükseltti. Her şeyin fiyatı arttı. Ramazan ayı dolayısıyla kampanyamız dahilinde maliyetine satış yapacağız. Fırsatçılara inat devletimizin ve tüketicimizin yanında olduğumuz belli etmek için 'maliyetine satış akımı' başlattık." dedi.

Ceylan, ürettiği yumurtaları maliyetin üzerine çok faza kar marjı koymadan satacağını belirterek, bu sebepten yumurta fiyatlarının da piyasaya göre çok uygun olacağını aktardı.

Vatandaşların ihtiyacı kadar ürün almasını isteyen Ceylan, "Ramazan boyunca köy yumurtamızı 40 liradan başlayan fiyattan satışa sunduk. Normalde bir aracıya ya da büyük marketlere toptan verdiğimiz fiyatın da altından satıyoruz. Yumurtamızı üreticiden direkt tüketiciye maliyetine ulaştırıyoruz." diye konuştu.