Erzurumlular kış sporlarını sevdi - Son Dakika

Erzurumlular kış sporlarını sevdi

ERZURUM'da kış sporlarına ilgi her geçen gün artıyor. Bir zamanlar 46 olan futbol kulübü sayısı 10'a kadar düşerken, kış sporlarıyla ilgili faaliyet gösteren kulüp sayısı ise 170'e ulaştı. Yaklaşık 9 bin lisanslı sporcunun bulunduğu Erzurum'da kayak branşı 4 bin 75 sporcuyla ilk sırada yeralıyor.

Milyonların futbol sevdasıyla yaşadığı günümüzde Erzurum'da kış sporlarının trendi her geçen yıl biraz daha yükseliyor. 2000'li yıllarda 46 kulübün faaliyet gösterdiği Erzurum'da 2020 yılının Şubat ayında yapılacak amatör küme maçlarına sadece 9 takım katılma müracaatında bulundu. Süper Amatör, 1'inci Amatör ve 2'inci amatör küme olmak üzere bir çok grupta mücadele eden takımlar 2020'de sadece 1'inci Amatör Kümede maça çıkacak. Bin 676 lisanslı sporcu sayısı bulunan futbola ilgi her geçen yıl biraz daha azalıyor.

UNIVERSIADE İLE BİRLİKTE PATLAMA YAŞANDI

Amatör futbolun her geçen yıl gerilediği Erzurum'da 2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'yla (UNIVERSIADE) birlikte kış sporlarında büyük bir patlama yaşandı. New York Times Gazetesi tarafından dünyanın 18'inci kayak merkezi olarak gösterilen Palandöken ve buz salonları ve diğer tesisleriyle Erzurum kış sporlarının merkezi oldu. Kayaklı koşu, biatlon, kayakla atlama, alp disiplini branşını barındıran kayağın yanısıra buz pateni, buz hokeyi, curling sporlarında onlarca yeni kulüp kuruldu.

Başta kayak olmak üzere çeşitli dallarda faaliyet gösteren 170'e yakın kulüpte yaklaşık 9 bin sporcu lisans aldı. Erzurum'da kayak branşı 4 bin 75 lisanslı sporcu ile en çok ilgi gösterilen kış sporu oldu. Bunun ardından çocuk ve gençlerin en çok ilgi gösterdiği branşlar ise 2 bin 56 sporcuyla buz pateni, 2 bin 9 sporcu ile buz pateni olurken, buzun satrancı olarak bilinen curlingde lisanslı sporcu sayısı ise 700'e ulaştı. Kış sporlarında lisans alan sporcuların 5 bin 671'ini erkekler oluştururken 3 bin 33 kadın bu branşları tercih ederek lisans aldı.

KAYAK ATA SPORU OLMALI

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, özellikle Doğu'da kayağın ata sporu haline getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, 3-4 ay kar altında olan şehirlerde kayak okulları açılması gerektiğini söyledi. Milli eğitim müdürlükleriyle görüştüklerini ifade eden Başkan Ali Oto, 7'den 70'e herkesin yapabildiği kayağa ilginin arttığını kaydetti.

CURLİNGTE 70 KULÜP 700 SPORCU

Kış sporları içinde curling branşında uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın, Erzurum'da 5 buz salonu bulunduğunu kaydetti. 4 salonun buz hokeyi ve buz pateni branşlarına hizmet ettiğini bir salonunda ise curling sporu yapıldığını anlatan Akın, Erzurum'da 70'e yakın kulüpte kadın erkek 700'e yakın sporcu olduğunu bildirdi.

Curling Genç Milli Takımı Antrenörü Bilal Ömer Çakır, UNIVERSIADE sonrası Erzurum'da kış sporlarının önemli bir aşama kaydettiğini söyledi. Erzurumluların kış sporları özellikle de curlingi sevdiğini ifade eden Çakır, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında lisansı olan çok sayıda sporcunun curlinge başladığını belirtti. Çakır, "Erzurum zaten kış memleketi. Kış aylarında zaten herkes cadde ve sokaklarda curling yapıyor. Bizim ayağımız buza alışkın bu spor dalında diğer yerlere göre biraz daha öndeyiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

FUTBOL KAN KAYBETTİ

Bir zamanlar büyük mücadeleye sahne olan amatör futbolda kan kaybını desteklerin azalmasına bağlayan Futbol İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, "2000'li yıllarda 40'tan fazla kulüp başta süper amatör olmak üzere Erzurum'da düzenlenen liglere katılıyordu. Erzurum merkezdeki kulüplerin yanısıra ilçelerde de futbol kulüpleri amatör kümelerde şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Son yıllarda kulüp sayısı çok azaldı. Bu yıl düzenlenecek amatör küme maçlarına sadece 9 takım katılma hakkı elde etti" dedi.