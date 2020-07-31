Erzurumlulardan mobil mezbahalara tam not - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı ve hijyenik kurban kesimi için kent genelinde oluşturduğu mobil mezbaha uygulaması bu bayramda da vatandaşlardan takdir topladı.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de kentin 10 ayrı noktasına kurulan mobil mezbahalar, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, Dadaşkent, Şükrüpaşa, Yakutiye, Yenişehir, Yıldızkent ve Kayakyolu'nda vatandaşlara hizmet verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kurban kesim noktalarına müracaat eden vatandaşlar, kendilerine verilen sıra eşliğinde pandemi kuralları gereği randevuyla kurbanlarını kestirdi. Mobil mezbahalarda bu yıl kasap, imam, veteriner ve temiz görevlileriyle birlikte toplam 180 personel görev yaptı. Şehirde 6 yıldır gerçekleştirilen uygulamadan ötürü vatandaşlar memnuniyetlerini ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e söz konusu uygulamadan ötürü bir kez daha teşekkür eden vatandaşlar, "Başkanımız Mehmet Sekmen'den Allah razı olsun. Erzurum, daha önce böyle bir uygulama görmemişti. Kurbanlarımızı sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kestirdik. COVID-19 nedeniyle alınan tedbirlere harfiyen riayet edildi. Bu şehirde her zaman bize ilkleri yaşatan, vatandaşın birçok problemini çözen Başkanımız Mehmet Sekmen'e bizlere sunduğu bu imkanlardan ve böylesine modern bir uygulamadan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM