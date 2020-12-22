Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakiplerinin filelerini havalandıramadı.

Özdilek yönetiminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 maçta 9 puan topladı ve puan sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile ikinci kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mavi-beyazlı ekip, sezon öncesinde transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

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