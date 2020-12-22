Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı - Son Dakika

Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı

22.12.2020 11:59
Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk 13 haftasında görev yapan iki teknik direktörden umduğunu bulamadı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk 13 haftasında görev yapan iki teknik direktörden umduğunu bulamadı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile ikinci kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mavi-beyazlı ekip, sezon öncesinde transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Özdilek yönetiminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 maçta 9 puan topladı ve puan sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Ligin 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Mehmet Özdilek takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Çimşir yönetiminde 4 maçta puan yok

Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ve takımla 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Hüseyin Çimşir, alınan kötü sonuçlara çözüm bulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakiplerinin filelerini havalandıramadı.

13. haftadaki Beşiktaş deplasmanında yaşanan 4-0'lık yenilgiden sonra Hüseyin Çimşir'le de yollar ayrıldı.

Ligde son galibiyetini 3. haftada alan mavi-beyazlı ekip, galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puan tablosunda 21. ve son sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı - Son Dakika Spor


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