Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku - Son Dakika Spor

Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku

6 saat önce

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da geçtiğimiz sezon forma giyen Alman futbolcu Lennart THY önceki yönetim tarafından kendisine ödenmeyen 80 bin Euro alacağı için mavi-beyazlı ekibi FIFA'ya şikayet etmişti.

Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku, System.String[]

TFF. 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da geçtiğimiz sezon forma giyen Alman futbolcu Lennart THY önceki yönetim tarafından kendisine ödenmeyen 80 bin Euro alacağı için mavi-beyazlı ekibi FIFA'ya şikayet etmişti.


BB Erzurumspor'a açılan 1 milyon 140 bin Euroluk dava sonucu belli oldu. Buna göre Dadaşlar açılan davayı kazanan Lennart THY'ye 800 bin Euro ödeyecek.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Önceki yönetimin 80 bin Euro ödemediği için açılan bir dava vardı. Tam 1 milyon 140 bin Euroluk bir dava. Hukuki mücadelemizi verdik ancak, 800 bin Euroluk alacak davasını kaybettik. Kulüp 800 bin Euro ödeyecek. Konuyla ilgili girişimlerimiz sürüyor. 400 bin Euro teklif ettik. Bunun da bir kısmını nakit bir kısmını taksitle ödeyelim ve bu davayı kapatalım dedik. Süreç devam ediyor. Bir anda Süper Lige çıkmışsın, ciddi ekonomik güce sahip olmuşsun, nerede çöp futbolcu varsa, yanlış transfer politikalarıyla takıma almışsın, bunun bedelini de bir alt lige düşmüş, geliri olmayan bizler ödemeye çalışıyoruz. Şimdi Lennart THY'ye 80 bir Euro ödenmediğinde takımın 3 milyon TL bir galibiyette geliri vardı. Şimdi burada 60 milyon Liralık bir takım var elimde, gelir 10 milyon Lira. Şunu söylemek istiyorum, futbol yönetmeliğinde ciddi değişiklikler yapılması lazım. Bir kulüp başkanı sorumluluk hissetmeli, bir sözleşmeye imza atarken kılı kırk yarmalı. Menajerler bizi kandırdı. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir yönetici menajerden akıllı değilse kulübün önünden geçmesin, menajer dediğiniz kimdir? Ben böyle bir şey kabul etmem. Bir yönetici menajerden gol yiyecekse, bu işe talip olmasın. Sen şimdi hiç hayatında görmedin, iki tane telefon görüntüsüyle, araştırmadan, geçmişteki kulübünden kaç TL almış araştırmıyorsan, 50 bin Euroya oynayan adamı 500 bin Euroya transfer ediyorsan bunda bir şey vardır" diye konuştu.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


Content Video - MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Erzurumspor Kulübü, Türk Hava Yolları, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı
Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi

Son Dakika Haberleri
05:12 Tottenham, Chelsea yenilgisini unutturmak istiyor! Brighton'a 2 gol atarlarsa iddaa'da... - Son Dakika Spor
02:28 Gençlerbirliği oyuncular, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi?nde düzenlenen söyleşiye katıldı - Son Dakika Spor
02:02 Halkbank final etabına yükseldi - Son Dakika Spor
00:42 Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün... - Son Dakika Spor
00:27 Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku - Son Dakika Spor
22:44 Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı - Son Dakika Spor
20:29 Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 06:46:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurumspor'a Lennart THY'e şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]