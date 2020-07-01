Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu

TFF 1'inci Lig'de zirveyi ilgilendiren zorlu Adana Demirspor maçına çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u taraftarları yalnız bırakmadı.
Pandemi tedbirleri sebebiyle maça gidemeyen Mavikapı, Dadaşkar ve Erzurumsporlular taraftar grupları, saat 20.00'de başlayacak maç için kulüp tesislerinden stadyuma gidecek olan takım otobüsünün önünde meşale yakıp, marşlar söyledi. Mavi-Beyazlı futbolcu ve teknik heyeti taşıyan otobüse kulüp tesislerinden Kazım Karabekir Stadyumu'na kadar eşlik eden taraftarlar, 6 bine yakın meşale yaktı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolda sağlı sollu duran taraftarlar meşale ve havai fişek gösterisi yaptı.
Bu arada taraftarlar, takımı uğurlama sırasında pandemi kurallarını da unutmadı.