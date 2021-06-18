Erzurumspor'a tekrar başkan seçilen Ömer Düzgün'ü protesto eden taraftarlar gündeme geldi

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Erzurumspor'da gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Ömer Düzgün yeniden başkanlığa seçildi. Mavi-beyazlı ekibin taraftarları ise sosyal medyada Ömer Düzgün'e ateş püskürdü.

YÖNETİM DEĞİŞMEDEN MAÇLARA GİTMEYECEKLER

Passolig kartlarını yakarak Ömer Düzgün'e tepki gösteren taraftarlar, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Taraftarlar yönetim değişmediği sürece hiçbir maça gitmeyeceklerini belirten paylaşımlar yaptı.