Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika

Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak

07.02.2021 20:57
Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören kiralık oyuncusu Jaw Ackah'ı süresiz kadro dışı bıraktı. Mavi-beyazlılar, futbolcuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını da açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, bugün Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının 35'inci dakikasında kırmızı kart gören Jaw Ackah'a yönelik kamuoyu tepkisi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Mavi-beyazlı kulüp, Jaw Ackah'nin süresiz kadro dışı bırakıldığını ve sözleşmesinin fesih edileceğini bildirdi.

"HER TÜRLÜ HUKUKİ GİRİŞİMDE BULUNULACAK"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig'de 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadromuza kiralık olarak dahil ettiğimiz Jaw Ackah isimli oyuncunun takımımız için oldukça önemli olan Kayserispor maçında 35'inci dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle oyuncu, süresiz kadro dışı bırakılmıştır ve sözleşmesi feshedilecektir. Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı, her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu gerekse yüce Türk mahkemelerine bugünkü maçta milyonlarca sporseverin gözü önünde yaşanan şaibe (!) sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Büyük Erzurumspor camiası tepki göstermekte haklıdır, gereken yapılacaktır. Bu olayın takipçisi olarak her türlü hukuki girişimler yerine getirilecektir. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak

Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurumspor Kulübü, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika Spor


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